Quem nunca teve um chefe horrível, que percebe pouco do que está a fazer e causa mais problemas que aqueles que resolve, pode contar as suas bênçãos diariamente. Quase toda a gente já passou pela alçada de um superior que tornou o seu trabalho mais difícil, por incompetência ou malvadez, não compreendendo como é que tal pessoa chegou a um cargo de tanta responsabilidade. Isso é porque queremos acreditar, estupidamente, que a hierarquia nas empresas é motivada pelo mérito. Mais frequentemente que meritocracia, trata-se de sorte, conexões, estatuto familiar ou engenharia social.

O que quer que tenha levado Elon Musk a ser chefe de várias empresas, a recente tirada do milionário à frente do Twitter é uma tese de tudo que não se deve fazer no cargo de CEO.

Se Musk tivesse caído num vácuo, sem sabermos do seu historial na SpaceX e na Tesla, haveria consenso sobre o total desastre da sua gestão no Twitter. Mas como o conhecíamos de duas empresas inovadoras, disruptivas e bem-sucedidas, há maior dificuldade em reconhecer que talvez ele seja simplesmente um patrão horrível cheio de dinheiro, cuja sorte e tenacidade o ajudaram no passado mas não servem no presente.

Musk começou por assinar um contrato de compra do Twitter e depois tentou sair dele com alegações absurdas sobre "bots", algo que não funcionaria em tribunal. Forçado a prosseguir com uma aquisição inflacionada, comprando por 44 mil milhões de dólares uma empresa que valeria talvez um quarto disso, Musk assumiu a liderança contrariado. E foi aí que decidiu partir a loiça toda, pensando em gerir o Twitter como uma fabricante de painéis solares.

Mas gerir pessoas e redes sociais é muito diferente, e Musk claramente não está capacitado para isso. Não vale a pena virem dizer que tudo faz parte de uma secreta estratégia brilhante, que ele está a jogar xadrez tridimensional. Elon Musk está a mostrar como NÃO gerir uma empresa. Eis os seus erros mais flagrantes:

1. Passar por cima das leis laborais

Assim que assumiu o controlo do Twitter, Musk despediu toda a liderança da rede social alegando que teve justa causa, de forma a não ter de pagar indemnizações. Prosseguiu depois com um despedimento em massa sem aviso prévio, o que é ilegal na Califórnia, e foi fazer o mesmo na Europa, o que é ilegal segundo as regras da UE. Não só está a expor a empresa a uma montanha de multas e processos legais, também está a mostrar aos empregados que ficarem que não respeita os seus contratos. Será muito difícil atrair talento nestas condições.

2. Fazer mudanças ao calhas

Musk tem decidido uma coisa e o seu contrário sobre os produtos do Twitter sem nexo aparente. Decidiu que a verificação de utilizadores poderia ser comprada, mudou de ideias quanto ao preço várias vezes, e depois de iniciar as vendas suspendeu o produto. Não se percebe qual o seu roadmap, ou se tem algum, dado que parece tomar decisões com base na última interacção que teve num tweet. A volatilidade é um pesadelo para qualquer gestor, programador, ou investidor que quer perceber se pode continuar a confiar na empresa - e na sua liderança.

3. Bater nos críticos

Sem um conselho de administração nem executivos séniores para o aconselharem, Elon Musk não aceita qualquer tipo de crítica, construtiva ou não. Rebaixou executivos publicamente, despediu especialistas que o corrigiram, e tem passado metade do tempo a publicar "memes" na sua conta contra os críticos. Age como um "troll" online, com a diferença de ser o homem mais rico do mundo e ter um poder tremendo sobre as milhares de pessoas que trabalham para si ou têm muito dinheiro investido nas suas empresas. O seu comportamento errático coloca em dúvida a sua estabilidade emocional, e essa é uma imagem proibitiva para um gestor que quer inspirar confiança e rodear-se de talentos - e não de bajuladores que dizem o que ele quer ouvir.

4. Não entender o produto

As mudanças ao calhas que Musk tem feito mostram que ele não entende o produto e está à procura de monetização no sítio errado. Uma rede social é um "bicho" fundamentalmente diferente de uma empresa que vende carros, painéis solares ou lança-chamas. Precisa de moderação de conteúdo para não ser uma latrina inutilizável, precisa da identificação fidedigna das vozes mais importantes, e precisa de garantias para atrair anunciantes. Tudo o que Musk tem feito afasta o Twitter deste cenário e aproxima-o de uma colónia de formigas assassinas que invadem todos os cantos e minam qualquer possibilidade de florescimento. Musk disse ser um "absolutista da liberdade de expressão", o que por si só não tem cabimento - mas menos ainda quando vem de um líder que bloqueia utilizadores a torto e a direito e ataca qualquer pessoa que lhe diga "não" ou o critique. Se não entende o produto, um bom gestor procura fazê-lo e rodear-se de quem entenda.

5. Usar a empresa como arma de arremesso

Musk parece querer usar como arma de arremesso o poder que ganhou ao liderar um dos espaços mais importantes para o discurso público. Sente-se acossado pelos legisladores, que estão a investigar as suas acções, sente-se atacado pelos liberais, que deitaram as mãos à cabeça com aquilo que ele disse e fez, e sente-se vitimizado pela comunicação social, que tem - e bem - exposto de forma muito crítica todo o caos que ele está a causar. Sabemos isto porque ele próprio o tem escrito.

O impacto que o Twitter tem é grande. Há um historial de empresas perderem ou ganharem milhões em bolsa por causa de um "tweet". Pessoas a serem despedidas e canceladas, ou a ganharem relevo e peso político. Usar o Twitter para avançar uma agenda própria, para ajudar Donald Trump na candidatura às presidenciais, para sanear a guerra na Ucrânia ou qualquer outro objectivo é algo que o CEO nunca deveria fazer. Principalmente sendo um CEO tão volátil, que pode mudar de ideias a qualquer momento, por qualquer motivo.

Ninguém investe numa empresa assente em areias movediças. Ninguém arrisca a sua carreira por ela, a não ser que do outro lado haja a promessa de um pote de ouro. Mas, neste momento, Musk não parece inclinado a cumprir qualquer promessa que tenha feito.