Como o imobiliário se liga ao mundo digital

Visitar um imóvel sem sair de casa com recurso a ferramentas de realidade virtual ou comprar casas exclusivamente com criptomoedas é uma realidade mais próxima do que imaginamos. Dos criptoativos ao metaverso, passando pelo ChatGPT, os avanços da tecnologia e a Inteligência Artificial permitem antecipar um futuro mais flexível, mais eficiente, e acima de tudo, mais conveniente para o setor da mediação imobiliária. E temos de estar preparados para aproveitar o que de melhor nos pode trazer esta era de disrupção.

Veja-se o caso dos criptoativos, nos quais investe apenas apenas cerca de 1/5 da população mundial, mas que começa a atrair cada vez mais fãs e vai além dos segmentos de luxo. Em Portugal começam já a surgir exemplos de investimento nestes ativos, que comprovam o interesse generalizado neste tipo de transações. A mediadora Zome lançou em 2022 o primeiro portal de uma rede imobiliária a listar imóveis integralmente em criptomoeda, onde a maioria dos negócios em criptoativos rondam os imóveis entre os 300 e os 500 mil euros, para moradias familiares e apartamentos.

A realidade virtual pode trazer mais oportunidades à mediação

E se fosse possível visitar um imóvel num ambiente de realidade virtual? A existência de mediadoras imobiliárias, e a possibilidade de visitar imóveis no metaverso, é outro dos exemplos mais evidentes da força com que a tecnologia está a chegar ao setor. Neste caso, a realidade virtual poderá ajudar a encurtar distâncias e tornar todos os processos mais eficientes e cómodos, tanto para os consultores imobiliários, como para os clientes.

Imaginemos, por exemplo, que todas as pessoas conseguiriam "visitar" um imóvel, sentir as dimensões e a sua envolvência, com recurso apenas a uns óculos de Realidade Virtual? Com esta possibilidade, conseguiríamos acelerar o processo de validação da escolha de determinado imóvel e reduzir o número de visitas que não são necessárias, poupando tempo e disponibilidade dos mediadores, e dos clientes. Neste cenário, o cliente poderia interagir com um avatar, cujo objetivo não seria substituir o papel do mediador, mas sim ser um "condutor" mais pragmático de toda a experiência imersiva num imóvel no metaverso.

A ideia existe e poderá tornar-se realidade mais rápido do que imaginamos, mas ainda há um caminho a fazer. A conveniência e conforto associados ao metaverso ainda são limitados, e é necessário apostar na melhoria do hardware associado, nomeadamente o peso e o conforto de dispositivos como os óculos de Realidade Virtual (VR). Interessante será também pensar no impacto que poderão ter os motores de inteligência artificial como o Chat GPT, no desenvolvimento de soluções para os vários processos das transações imobiliárias.

Aqui, a IA poderá ajudar a desenvolver as ferramentas financeiras e de gestão de processos imobiliários, por exemplo, estudando a capacidade financeira do agregado familiar, ou ajudando a sugerir o imóvel mais indicado para determinado cliente, de acordo com os seus critérios. O impacto da tecnologia poderá ser positivo em várias frentes, e no final do dia, reduzir a burocracia e acelerar os processos de compra e venda de uma casa, que tanto necessitamos como parte da resposta para a crise da habitação que hoje vivemos em Portugal. Na Zome, os nossos sistemas internos e de interação com o cliente têm já diversos modelos de IA, cujo objetivo é aumentar a produtividade, a eficiência e a conveniência de muitos processos internos e externos, e melhorar os processos de decisão.

A tecnologia e o progresso poderão ajudar a reduzir a carga de trabalho, as tarefas burocráticas dos consultores imobiliários e aumentar significativamente a sua produtividade e motivação, permitindo que se foquem no principal objetivo da sua função: acompanhar, interagir e assessorar um potencial cliente com a máxima atenção e disponibilidade.

Carlos Santos, Chief Technology Officer da Zome