Como o mercado de câmbios poderá reagir em 2021?

2020 não foi apenas um ano sem precedentes para os mercados financeiros, mas também para a economia global. Contrações recordes no segundo trimestre do ano foram seguidas por altas expansões históricas no terceiro trimestre. Embora a reimposição de restrições pareça ter afetado a economia global novamente no quarto trimestre, estamos otimistas em relação a uma recuperação robusta da atividade em 2021, por uma série de razões.

Logo que uma alta percentagem ​​tenha sido vacinada e que seja adquirida a imunidade, poderemos começar a ver uma rápida redução nas medidas de contenção entre os países desenvolvidos pela primavera. Isso, acreditamos, poderia desencadear um boom considerável na atividade económica no segundo trimestre de 2021.

A política fiscal e monetária deve permanecer sob a forma de contínuos apoios. Os governos de todo o mundo já prometeram apoio fiscal contínuo durante boa parte ou todo o ano de 2021. Por sua vez, os principais bancos centrais também se comprometeram a manter as taxas em mínimos históricos no futuro previsível, com muitos deixando a porta aberta para aumentos adicionais nos seus programas de compra de títulos este ano.

Por último, acreditamos que haja uma elevada procura reprimida entre os consumidores, graças a mercados de trabalho resilientes e restrições de gastos durante a pandemia. Assim muitas economias irão recuperar de forma mais forte do que os bancos centrais estão a prever.

Em termos globais, acreditamos que as condições macroeconómicas e monetárias conduzirão a novas altas nos ativos de risco em 2021. Prevemos uma contínua desvalorização do dólar norte-americano em relação à maioria de seus pares em 2021, e amplas altas em moedas de mercados emergentes. Como tem acontecido desde o início da crise, pensamos que o desempenho individual dessas moedas emergentes no curto prazo dependerá da capacidade das autoridades de controlar a propagação do vírus e da duração e gravidade das medidas de contenção. No médio prazo, acreditamos que os investidores provavelmente voltarão a concentrar-se nos fundamentos macroeconómicos e, é claro, no sucesso de cada país em administrar as várias vacinas covid para a sua população

Country manager da Ebury