Como os nómadas digitais estão a ajudar a revolucionar o setor imobiliário

Portugal, o país sempre visto como o pequeno canto da Europa, está cada vez mais no top de escolhas dos estrangeiros para viver ou passar longas temporadas. O nosso país do Fado e do vinho do Porto tornou-se mais relevante do que nunca para diversos setores, como o da tecnologia e do turismo. Não é de admirar, por isso, que os nómadas digitais assentem e invistam nas carreiras a partir daqui.

Nas últimas duas décadas a percentagem de residentes estrangeiros que estão a viver em Portugal aumentou significativamente, sendo que estes representam 6.4% da população, segundo os dados do Pordata, sendo que durante a pandemia este crescimento não atenuou, pelo contrário, manteve-se. Claro que com mais estrangeiros a residir no país com mais poder de compra e salários mais altos, o mercado imobiliário reagiu e adaptou-se. Contribuíram para este crescimento também as leis de imigração muito aliciantes para profissionais estrangeiros, desde os que começaram a trabalhar e aspiram uma aventura fora do país até um grupo quantitativamente relevante de reformados.

Se a procura aumenta e a oferta mantém-se, o resultado é óbvio: emerge uma aposta na construção de mais infraestruturas e um aumento de preços. Os nómadas digitais, que em regra trabalham remotamente para outros países, acompanham este aumento e veem em Portugal um equilíbrio entre clima, gastronomia, beleza do país, segurança (em especial percecionada pelos que vêm de fora da Europa), ou seja, uma potencial boa qualidade de vida. A vinda destes segmentos de população fez com que Portugal não estagnasse e continuasse a recuperar as perdas da pandemia. Crê-se que esta tendência irá continuar a pressionar a valorização das habitações.

É aqui que as plataformas digitais de arrendamento fazem pleno sentido: elas viram nos nómadas digitais uma oportunidade de crescimento e começaram a proporcionar a opção de fazer todo o processo de arrendamento online e de forma segura. Esta enorme adaptação do setor imobiliário alavancou a compreensão da verdadeira importância destes trabalhadores remotos. Esta nova forma de procura de casas posicionou novas empresas do setor de uma forma única.

Depois deste grande desenvolvimento em apenas dois ou três anos, o futuro reserva-nos um setor muito mais automatizado e tecnológico. Tradicionalmente conservador, caracterizava-se por ter a sua oferta distribuída por várias agências, sem um sistema integrador que reunisse todas as casas e as apresentasse ao público de forma simples e transparente. O papel das proptech, estas novas empresas que combinam e adicionam tecnologia ao seu modelo de negócio imobiliário, é reinventar a performance do setor imobiliário e torná-lo acessível a todos sem a obrigatoriedade de haver visitas ou assinaturas de contratos presenciais. Esta grande mudança já está a acontecer e está a dar frutos, graças ao rápido crescimento das ferramentas tecnológicas. O futuro do imobiliário passa pela adaptação às necessidades de quem procura ou arrenda casas. Hoje, essa fatia centra-se, em grande parte, nos nómadas digitais (portugueses e não só) que escolhem o nosso país para viver e/ou passar temporadas.

Pedro Franco Caiado, Country Manager da Spotahome Portugal e UKI