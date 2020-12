Como pode a tecnologia ajudar a moldar o futuro do trabalho em 2021

Ninguém poderia ter previsto o que o ano 2020 nos iria trazer. Em todos os setores, aprendemos o verdadeiro significado da transformação digital. Foi um ano em que as empresas aprenderam a recriar os seus negócios para melhor responderem aos seus clientes, compreenderem as suas necessidades e ter a agilidade para responder às mudanças nas atuais circunstâncias. Enquanto muitas organizações podiam acreditar que a transformação digital era apenas algo bom, a verdade é que hoje é algo imperativo.

Com um novo ano, surgem novos desafios. Embora sempre com muitas incógnitas, podemos esperar que as empresas recorram cada vez mais à tecnologia para ajudá-las a sobreviver, a recuperar e a crescer. A flexibilidade é a palavra-chave que permitirá proporcionar as primeiras experiências digitais que os clientes e colaboradores necessitam, assim como o acesso a ferramentas de dados e inteligência artificial que ajudarão as empresas a revolucionarem a experiência do cliente. Além de tudo isto, o ano de 2021 será marcado por profundas alterações de comportamentos por parte dos consumidores, que levarão a que as empresas tenham de proporcionar um impacto positivo comprovado nas comunidades onde se inserem.

Uma coisa é certa: o desenvolvimento da tecnologia continuará a moldar a forma como fazemos negócios, como trabalhamos e irá disponibilizar oportunidades para que as empresas façam uma diferença positiva para o mundo em seu redor.

Dar resposta ao cliente digital num mundo digital

Este ano aprendemos como é rápido o processo de adaptação dos consumidores, na utilização de novas tecnologias para se manterem conectados com os seus familiares e amigos, mas também para fazerem compras e acederem a serviços essenciais online. Com as tendências de mercado e as expectativas dos clientes a evoluir mais rápido do que nunca, em 2021 as empresas devem continuar a inovar. Na economia digital, a rapidez de implementação, custo e valor para a organização e para os clientes, bem como a competitividade irão medir o sucesso da transformação digital.

À medida que a procura por bens de consumo online aumenta, será através da utilização de tecnologia de inteligência artificial que as empresas vão envolver e dar reposta aos seus clientes. Além dos restaurantes e dos prestadores de serviços de saúde, por exemplo, veremos o aumento contínuo da economia de consultas, garantindo a conveniência virtual e pessoal. Os bots devem também tornar-se uma parte integrante das estratégias da empresa para oferecerem apoio aos clientes 24/7. Desde testes virtuais a opções de entrega e de pickup mais inteligentes, cada experiência do cliente deve ser conectada, personalizada e otimizada - a partir de qualquer dispositivo que esteja a ser utilizado e em qualquer loja que esteja a ser visitada.

Tecnologias que respondam às necessidades do cliente atual

A covid-19 pôs muitas empresas em cheque, pois muitas não eram tão ágeis e resistentes como pensavam. Em 2021, poupar nos custos ao mesmo tempo que se aumentar a resiliência será certamente a prioridade de todos os responsáveis de tecnologia e líderes de empresas. Em 2021, podemos esperar a simplificação, agilização e digitalização de processos, incluindo portefólios de canais. O setor financeiro é um bom exemplo de transformação, onde os bancos podem digitalizar cada vez mais processos, poupando inúmeros recursos numa infraestrutura mais ágil para si próprios e para os seus clientes. Por outro lado, a forma como as empresas procuram fornecer todos os serviços e experiências que os clientes esperam nos seus smartphones terá um forte impacto nos seus modelos de negócios.

As empresas que utilizam a computação na cloud mostraram-nos o que significa ser resiliente em tempos de crise. Essas migrações só serão aceleradas em 2021 - permitindo escalabilidade, disponibilidade e acessibilidade de informações a partir de qualquer local. Quando, onde e como uma empresa implementa essas ferramentas será decisivo para colocar essa mesma empresa na linha da frente. Se 2020 nos ensinou alguma coisa foi a preparar-nos para o imprevisível, e provou-nos que aquilo que pensávamos ser impossível - como ter um país inteiro fechado em casa - pode mesmo acontecer. Diz-nos a Forbes, que uma maior automação, inteligência artificial e modelos de previsão irão ajudar a prever e a preparar melhor para o que o futuro nos pode trazer. Para tirar o maior partido dessas tecnologias, as capacidades de data literacy devem ser fundamentais para todas as funções em todos os níveis da organização.

A evolução de se trabalhar a partir de qualquer lugar

Estamos longe de poder dizer que a forma como trabalhamos mudou para sempre. Vejamos a saúde e a segurança, por exemplo. Embora muitas pessoas continuem a trabalhar a partir de casa ao longo de 2021, garantir o bem-estar dos que regressam aos locais de trabalho físicos irá exigir um grande esforço de várias áreas. Podemos esperar que a experiência de escritório seja recriada, para se tornar mais intencional. A forma como as empresas comunicam também vai evoluir. Os que passaram a dar acesso à sua equipa de liderança, facultando atualizações regulares para manter as equipas informadas, envolvidas e produtivas, irão certamente desejar manter essas linhas de comunicação abertas à medida que emergimos da pandemia.

No que diz respeito aos locais de trabalho, este ano mostrou que trabalhar a partir de casa pode ser uma opção legítima e, a partir de 2021 e nos anos seguintes, é importante que os empregadores continuem a explorar modelos de trabalho novos e flexíveis. Na Salesforce, criámos recentemente um cargo de "VP, Work From Anywhere", que será responsável por desenvolver programas e políticas para apoiar formas novas e inclusivas de trabalhar para as pessoas que continuam a trabalhar em casa (ou em qualquer lugar). Podemos esperar que as empresas criem novos pacotes de RH e capacidades técnicas para atrair e reter o trabalhador híbrido - e marcas para comercializarem novos produtos que se adaptem às suas necessidades de diferentes estilos de vida. Esta flexibilidade pode oferecer um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e criar um ambiente de trabalho mais igualitário, aumentando o mercado de talentos.

Estamos no decorrer de várias crises ao mesmo tempo - uma crise de saúde, uma crise económica e uma crise climática. A importância do papel de uma empresa na cidadania corporativa está cimentada e a urgência das empresas retribuírem às comunidades nunca foi tão grande. Soluções como tecnologia e colaboração irão desempenhar um papel importante na recriação da forma como fazemos negócios e criamos as mudanças de que o planeta precisa. Juntos, podemos aproveitar este momento para investir numa economia mais resiliente e inclusiva. Em 2021, o papel das empresas como plataforma de mudança não será mais a exceção, mas sim o padrão.

Fernando Braz, country leader da Salesforce em Portugal