Como pode a tecnologia ajudar a vencer a covid-19?

O problema mundial que constitui a pandemia da COVID-19 complexifica-se indeterminadamente, como uma equação com demasiadas variáveis. A procura por um equilíbrio entre saúde e economia desafia a balança do espectro político, o que se reflete em resultados distintos na preparação e capacidade de resposta, de país para país. Um ano após tudo começar - com a vacinação em massa a ganhar protagonismo e a OMS a anunciar a entrega de 237 milhões de doses em 142 países, até final de maio de 2021 -, torna-se cada vez mais evidente a existência de um denominador comum nas organização e eficácia requeridas por tais processos: o recurso a tecnologia especializada para a definição e a execução das políticas dos vários países, podendo, aliás, ser esse mesmo um dos principais fatores diferenciadores entre o maior ou menor sucesso dos países nesta exigente batalha.

A pandemia acarretou numerosas dificuldades desde o início, com uma necessidade de transição para regimes laborais remotos, de planeamento, de prestação de serviços de apoio à população, oferta de cuidados de saúde, testagem e triagem de doentes infetados, acompanhamento de contactos e gestão de recursos médico-hospitalares. Não obstante, a celebrada descoberta de vacinas a serem distribuídas e administradas a nível global também trouxe novos desafios: um acréscimo no trabalho da divulgação científica, um aumento do volume de chamadas, uma gestão avultada de marcações, entre outros. Assistimos à transição digital de muitos negócios e setores que eram, até agora, bastante tradicionais na gestão, por exemplo, do serviço de apoio ao cliente. Esta aceleração fez aumentar a necessidade da qualidade deste serviço de apoio, nomeadamente em setores que tiveram de se focar totalmente para o digital. As áreas de atendimento ao cliente são, hoje, a única forma que muitas empresas têm para chegar aos consumidores, o que confirmou a urgência de aprimorar a qualidade dos contact center, podendo mesmo estes serem, aos dias de hoje, uma vantagem competitiva de muitos. Investir na personalização deste serviço pode, e deve, ser ponto de partida para alavancar esta vantagem e transformar a experiência dos consumidores na era que se avizinha. A própria natureza do trabalho saiu transformada, e hoje vemos que investir em tecnologia continua a ser pensar no futuro. A transição para teletrabalho veio para ficar e só é possível consolidar um modelo sólido de trabalho à distância com sistemas tecnológicos robustos que assegurem a continuidade das operações.

Dito isto, a indústria tecnológica parece realmente poder estar no centro do combate à COVID-19. Por um lado, sob um prisma de apoio às empresas, o seu impacto poderá definir-se segundo dois eixos de ação principais. Em primeiro lugar, através de soluções que favoreçam e potenciem o teletrabalho - desde ferramentas de adaptação às necessidades atuais no contacto entre colegas e com o cliente, a outras que garantam a continuidade das operações, mesmo em modo remoto. Em segundo lugar, e no campo das interações entre profissionais de saúde, fornecedores de vacinas, instituições e pacientes - isto é, de um contributo "no terreno da saúde", propriamente dito -, as empresas tecnológicas também poderão desempenhar um papel decisivo e já estão, inclusivamente, a desenvolver soluções para responder ao desafio de suportar a implementação complexa de planos de vacinação um pouco por todo o mundo.

Com efeito, reconhecemos estar a viver um momento ímpar da nossa história, talvez o ponto culminante da transformação digital a que temos assistido ao longo dos últimos anos. Se faltassem evidências suficientes, esta pandemia traz à tona o potencial único da tecnologia enquanto ferramenta valiosa para a melhoria real imediata das condições de vida humana. Restará às empresas tecnológicas continuar o desenvolvimento de soluções com impacto realmente positivo no nosso bem-estar, e aos governos à escala global fazer dessa tecnologia uma aliada próxima, ética e leal. Disso dependerão tanto a capacidade de adaptação das empresas como a atenuação dos efeitos de propagação e mortalidade causada pelo SARS-CoV-2. Será isso, no fundo, decidir pelo privilégio das segurança e saúde de todos nós.

Marco Costa, Chief Operating Officer Internacional, Talkdesk