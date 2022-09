Como podem estes profissionais destacar-se num mercado tecnológico em constante mudança?

O mundo da tecnologia tem evoluído a uma velocidade sem precedentes, sendo esta uma indústria que assiste à criação de cada vez mais empresas, bem como ao surgimento de serviços disruptivos e inovadores com forte componente de IT. Desde o 5G, passando pela Internet das Coisas, a Inteligência Artificial, o Blockchain, as novas linguagens de programação, as viagens do Homem ao espaço ou o desenvolvimento no setor automóvel - a evolução não para.

É perante este contexto, com a programação a estar na base de muitas das novidades tecnológicas a que assistimos, que os profissionais especializados pelo desenvolvimento de software, capazes de contribuir para o crescimento do setor, são cada vez mais solicitados. No entanto, a sua importância atual, acompanhada de extrema exigência, faz também com que seja cada vez mais desafiante o exercício desta função, sendo por isso importante, na data em que se assinala o Dia do Programador, perceber como podem estes acompanhar a rápida evolução do setor e destacar-se num mercado em constante mudança.

Primeiramente, é necessário estarem a par das novas tendências tecnológicas, uma vez que estas podem simbolizar novas oportunidades de carreira e crescimento. No entanto, podem também tornar obsoleta a tecnologia em que trabalham atualmente e obrigar a uma mudança. Em programação, tal acontece aquando, por exemplo, do surgimento de uma nova linguagem ou um novo paradigma, é necessária uma adaptação dos métodos de trabalho.

É neste sentido que a carreira de programador passa, também, pela aprendizagem contínua de novas competências técnicas, sendo, por isso, importante, investir na concretização de cursos e formações especializadas. Por outro lado, esta evolução é também alcançada através de pequenos momentos, tais como a presença em eventos da área. Estes são, além de ótimas ferramentas de networking, fontes de partilha e recolha de conhecimento essenciais que permitem aos profissionais explorarem de forma prática novas ferramentas e oportunidades dentro do setor. Como exemplo, destaco a Porto Tech Hub Conference, completamente direcionada a programadores e à vertente técnica, e que durante um dia promove palestras com oradores de renome e workshops práticos, que dão a oportunidade aos profissionais de se colocarem a par das tendências IT.

No entanto, nem só a parte técnica faz o programador de hoje e do futuro. Este profissional deve aprofundar o seu conhecimento o máximo possível sobre o negócio ou setor onde está a trabalhar, de forma a acrescentar mais valor à organização.

Por fim, a aquisição e desenvolvimento das soft skills necessárias à função que está a desenvolver é cada vez mais valorizada pelos empregadores e essencial à sua progressão. Desta forma, entre as mais importantes, destaca-se a capacidade de trabalho em equipa, já que todos os projetos de desenvolvimento de software envolvem vários especialistas que têm de trabalhar de forma coordenada e orientada ao mesmo objetivo. Skills de comunicação, que se tornaram ainda mais importantes devido à situação pandémica e que agora continuam a ser essenciais, bem como o raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas são também algumas das capacidades mais priorizadas.

É cada vez mais importante que os programadores percecionem a sua relevância no mercado atual como uma oportunidade para investir cada vez mais na formação e desenvolvimento de novas competências. A tecnologia transforma-se, de dia para dia, pelo que estes precisam de continuar a evoluir para que o programador continue a ter um papel cada vez mais importante, não só atualmente, como também no futuro.

Samuel Santos, vice-presidente da Porto Tech Hub e CTO da Present Technologies