Como vão as minhas Finanças? Os preços antigos

A D. Antónia tem uma loja de tecidos provenientes de todo o mundo. Feitos de lã, linho, algodão, sedas e fibras sintéticas. Para poder satisfazer todos os seus clientes, a D. Antónia tem muitos tecidos em armazém, pois quando um cliente quer um tecido, ela quer poder entregá-lo; não quer dizer ao cliente para passar uns dias mais tarde porque vai ter de encomendar - entretanto, o cliente vai mas é comprar a outra loja.

Acontece que há algum tempo, os seus fornecedores de sedas na China começaram a vender as mercadorias bem mais baratas. Há um ano, comprava o metro quadrado a 20 euros, e agora consegue comprar a 10 euros! Por isso, se vendia aos clientes a 25 euros, agora pode vender a 15 euros. E continua a ganhar apenas 5 euros em cada metro.

O problema é que tem ainda em armazém muitas sedas que tinha comprado ao preço antigo mais caro de 20 euros e acha que devia vendê-las a 25 euros, mesmo sabendo que as outras lojas estão a vendê-las a 15 euros. Mas será que a D. Antónia está a pensar bem? Se as outras lojas vendem a 15, será que ela deve insistir em tentar vender a 25 só porque comprou a 20 e não a 10? É certo que ela comprou as sedas muito mais caras que as outras lojas, mas deve vendê-las ao preço antigo ou ao novo?

O preço a que uma mercadoria vai ser vendida (pelo vendedor) é o mesmo preço a que vai ser comprada (pelo cliente). Se a seda está a ser vendida no mercado a 15 euros, a D. Antónia não irá conseguir vendê-la mais cara só porque a comprou a um preço mais alto. O preço a que comprou não importa. Porque é que haveria de teimar vender a seda a um preço mais alto do que ela vale? Se insistir nesse erro, não vai conseguir vender seda nenhuma, pois os seus clientes não vão comprar-lhe nada.

Mas vamos agora pensar ao contrário. Imaginemos que a D. Antónia tinha comprado a seda há muito tempo a 10 euros, numa altura em que ela a vendia aos seus clientes a 15 euros. Mas, entretanto, os fornecedores da seda já subiram o preço e estão a vendê-la a 20 euros. Por isso todas as lojas estão a vender a seda a 25 euros aos seus clientes. Será que a D. Antónia deve continuar a vender a sua seda a 15 euros enquanto as outras lojas estão a vendê-la a 25? Se o preço da seda é 25, porque é que ela iria vendê-la a 15?

Conclusão, a D. Antónia não vai vender mais barato, só porque comprou mais barato; nem vai vender mais caro, só porque comprou mais caro. O preço das mercadorias que vende depende do que elas valem quando estão a ser vendidas, e não dos custos que existiram até chegar ao momento da venda.

Este é um dos motivos pelos quais a inflação pode levar algumas empresas a obterem lucros acima do habitual: a inflação apanhou-as depois de terem feito as suas encomendas e, por isso, conseguiram obter uma maior margem na venda. Algo que só acontece quando a inflação aparece de forma inesperada e ao longo da cadeia de valor ninguém a antecipou. Infelizmente, para além de o BCE ser o único responsável pela inflação, é o grande culpado de (quase) ninguém antecipar uma inflação de 10%, pois andou a enganar as pessoas dizendo que em 2022 continuaríamos com estabilidade de preços.

Mas o ganho nas margens não é o único motivo que origina lucros acima do habitual. As empresas têm custos fixos que não se alteram com a inflação, como por exemplo, o lançamento contabilístico das depreciações dos investimentos realizados no passado. Se o valor das vendas acompanha a inflação e sobe 10%, estes custos mantêm-se, o que vem aumentar a diferença entre vendas e custos.

Chegados aqui, convém desmistificar um dos agentes do mercado que tem sido maltratado por algumas opiniões.

Como todos nós sabemos, algumas mercadorias têm o preço a subir e a descer ao longo do tempo, aparecendo algumas pessoas tentar ganhar com isso: compram quando acham que o preço está baixo, e guardam a mercadoria à espera de vender quando o preço estiver alto. São pessoas que ajudam a abrandar as subidas e descidas dos preços: ao comprar quando os preços estão baixos, estão a aumentar a procura, impedindo que os preços baixem ainda mais; e ao vender quando os preços estão altos, estão a aumentar a oferta, impedindo que eles subam ainda mais. Claro que às vezes conseguem ganhar, mas outras vezes também perdem o dinheiro que "jogaram".

A estas pessoas, que decidem arriscar o seu dinheiro, chamamos especuladores. Se não existissem, os mercados funcionariam bem pior.