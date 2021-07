As organizações enfrentam hoje alguns dos desafios mais difíceis com que já se depararam, desafios para os quais não estavam preparadas e cujo impacto pode ser dilacerante para a sua competitividade. A pandemia de covid-19 é um desses desafios, mas as alterações climáticas e as ameaças cibernéticas, com exemplos recentes que atestam a sua gravidade para populações, empresas e Estados, também representam riscos reais aos quais importa ter redobrada atenção.

Infelizmente, os fatores de preocupação que as empresas hoje enfrentam vão muito além dos que enumerei: digitalização, futuro do trabalho, populismo, ética, fake news, globalização, tensões políticas, educação, saúde, demografia, entre outros, preenchem uma lista cada vez mais relevante e prioritária na agenda de líderes e gestores.

Estas preocupações representam riscos para o bem-estar das pessoas e das sociedades, mas podem ser também facilitadores de mudanças positivas de longo prazo se forem entendidos como parte integrante de um sistema de gestão eficaz de risco.

Na verdade, a Gestão do Risco deixou de ser há muito tempo um exercício de transferência baseado na compra de seguros, e passou a fazer parte do mapa estratégico das organizações, cujos processos de identificação, avaliação, gestão e monitorização são fundamentais na atividade das empresas.

No seu último livro "The Bomber Mafia", Malcolm Gladwell aborda a técnica de precisão vs. técnica convencional de combate, com semelhanças claras com a gestão de risco. Ainda que o conceito aqui aplicado se restrinja à estratégia militar, a conclusão é clara: quem está melhor preparado e capacitado, obterá melhores resultados.

A importância da gestão de risco está também patente em "The Infinite Game", de Simon Sinek. Refere o autor que a complexidade da incerteza requer um novo pensamento sobre novos riscos, designados de long tail risks, e que estes funcionam como um jogo infinito onde as regras estão em constante mudança, podem entrar jogadores que não conhecemos e o jogo nunca acaba. E, mais importante do que as vitórias e derrotas, é continuar a jogar.

As ilações dos exemplos literários que mencionei são facilmente transportadas para a realidade das empresas: as preocupações das organizações devem estar focadas na construção de cenários que identifiquem as mudanças, ameaças e oportunidades com que se deparam. Os cenários são instantâneos narrativos de futuros possíveis com base nas decisões que tomamos hoje, bem como nas tendências que nos afetam e que podem estar fora de controlo amanhã.

Num mundo em constante mudança, é fácil de entender a importância da gestão do risco. Nas palavras de Simon Sinek, "alguns veem o risco como um motivo para não tentar. Alguns veem-no como um obstáculo para ser superado. O risco é o mesmo, tentar ou não depende da sua perspetiva".

Para assumir riscos, contudo, é preciso ter uma boa cultura de gestão de riscos, sendo que está é, indubitavelmente, uma fonte de vantagem competitiva e uma das componentes do desenvolvimento sustentável das empresas que importa não descurar.

Carlos Freire, Deputy CEO da Aon Portugal