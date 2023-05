Compliance sem recursos permanentes?

O futuro passará apenas pelas máquinas? Terá chegado a época dos robôs? Não, não é bem assim, mas parece! A grande maioria dos gestores tem lidado com o desafio de criar uma estrutura interna de Compliance com a sua natural exigência de independência e impossibilidade de acumulação com tarefas executivas. Além do caráter técnico destas responsabilidades, acresce na maioria do tecido empresarial português o desafio da escala, com as pequenas e médias empresas a enfrentar maiores dificuldades na capacidade de terem estruturas sólidas e profissionais para fazer face a esta necessidade (obrigatoriedade).

O Banco de Portugal (BdP) já tinha vindo esclarecer, entenda-se regulamentar, a possibilidade de o exercício destas funções de caráter obrigatório em diversas sociedades poder ser executado através de entidades terceiras habilitadas para o efeito.

De facto, a atual legislação do supervisor, BdP, trata-se do bem conhecido Aviso 1/2022, onde permite a prática da subcontratação do Compliance. Ainda assim, ficavam de fora muitas sociedades com idênticos desafios: organizações de pequena e média dimensão que encaravam a necessidade de uma estrutura pesada em termos de custos e de conhecimento, nomeadamente, todas aquelas que não estão no âmbito da supervisão daquele regulador (BdP). Trata-se por exemplo, da CMVM. Contudo, existem boas notícias: este regulador, passou igualmente a permitir que as sociedades no âmbito da sua supervisão, tenham possibilidade de efetuar o mesmo processo de contratação destes serviços em regime de Outsourcing. É verdade, encontra-se evidenciado no recentemente publicado Regime Gestão de Ativos (RGA) - que, as atividades do Compliance podem igualmente a ser efetuadas em regime de subcontratação.

Ora, como demonstrado, os reguladores também acabaram por ser sensíveis a estes temas e entenderam que a subcontratação é uma forma eficiente como se poderá tratar o assunto e dar cumprimento ao estipulado. É natural que organizações de menor dimensão não tenham estrutura nem capacidade para este tipo de funções especializadas, até pela exigência do acompanhamento normativo, e porque naturalmente se focam no seu core business. A internalização da função representa ainda uma responsabilidade adicional de acompanhamento e desenvolvimento de recursos cujas carreiras estão desenquadradas da realidade da atividade dessas PME.

As vantagens são evidentes, e por vários prismas, pela dimensão da organização e controlo de custos/despesas com recursos alocados em exclusivo ao Compliance, dada a necessidade de manter independência.

Outro motivo prende-se com decisões estratégicas, isto é, ter em qualquer momento a máxima eficiência, oportunidade e atualização da estrutura face à inúmera legislação que tem vindo a ser publicada, obriga a atualizações de procedimentos permanentes e a reportes exigentes para os supervisores.

Estes serviços, têm necessidade de utilizar soluções tecnológicas que auxiliam o cumprimento da função, algumas mais avançadas com inteligência artificial, sem as quais não seria possível a existência de uma maior eficácia e deteção de situações atípicas. Desta forma a alteração de paradigma em deixar de ter um recurso permanente é mais um desafio, mas onde se vence à partida, ganhando eficiência, atualidade e diminuição de custos.

Fernando Oliveira, advisory, DFK Portugal