Comprar através de lives – será esta a nova vida do setor do retalho?

A pandemia de COVID-19 levou o setor do retalho a viver as mais acentuadas quebras anuais consecutivas em vendas. Empresas de todos os níveis de maturidade e dimensão enfrentaram redundâncias, o encerramento permanente de lojas ou a transição para um modelo operacional totalmente digital. No entanto, nem tudo é negativo: essa transição para o digital abre novas portas e leva-nos a questionar: "Serão as compras através de lives o futuro do retalho?"

À medida que os programas de vacinação progridem rapidamente a nível global, as restrições têm sido aliviadas e assistimos a um regresso aos tempos pré-pandemia, com os retalhistas tradicionais a reabrirem os seus espaços físicos. Os consumidores têm enchido as lojas, levando a níveis recorde de vendas. Ainda que os players do setor apreciem este aumento da procura, é importante perceber que ele não reflete a forma como o setor foi transformado, a longo prazo, pela pandemia. Muitas empresas ainda estão a lutar e não serão capazes de "voltar ao normal", pelo que a aposta em novas formas de relacionamento com os clientes - como a compra através de lives - serão fulcrais para a sua sobrevivência. Para perceber como isto funciona, só precisamos de olhar para o exemplo da China.

A tendência da compra através de lives

Mesmo que o comércio através das redes sociais ainda seja relativamente incipiente em Portugal, já é considerado uma das grandes tendências do e-commerce em 2021. Na China, esta prática já existia de forma sólida, até mesmo antes de a pandemia ter empurrado o retalho tradicional para uma espiral descendente. Em 2019, o mercado do chamado social commerce na China valia 1.675 mil milhões de yuans - o que equivale a quase €220 mil milhões. Os meios mais avançados de vendas nas redes sociais incluem plataformas como o WeChat e o Pinduoduo, cuja popularidade continuou a crescer nos últimos anos, e especialmente no período mais restritivo da pandemia.

Uma das áreas que mais impulsiona por este crescimento são as compras através de lives, uma versão atualizada do telemarketing no mundo digital. Este novo meio, com um valor de mercado cerca de €53 mil milhões de euros na China em 2019, é sustentado por influenciadores e celebridades que publicitam produtos em live streams, incitando os seguidores à sua compra em tempo real. Ao interagirem com quem os vê, respondendo a perguntas concretas ao vivo e oferecendo descontos exclusivos e limitados, esta forma de vender combina o melhor das redes sociais e do e-commerce numa experiência altamente imersiva.

Reviews de produto credíveis

Após anos de crescimento económico sustentado e de uma classe média em crescimento, a China regista um número crescente de pessoas que querem consumir novos produtos e procuram a forma mais fácil de o fazer. Num mercado competitivo - e muitas vezes intimidante - recheado de produtos enganosos, os consumidores confiam nas reviews para os ajudar a perceber porque é que devem comprar aquele produto específico, em detrimento de outras 10 alternativas que estão também à distância de um clique. As compras através de lives respondem a esta necessidade oferecendo informação que vale por 1.000 reviews, por parte de uma pessoa que já conhecem e em quem sentem que podem confiar. Estes "compradores live" têm a oportunidade de ver as mais recentes novidades, partilhar emoções e interagir com os outros para perceber o que realmente pensam - e tudo isto através do telemóvel. É o oposto de fazer compras sozinho.

Antes de a pandemia fechar as ruas e os centros comerciais, este meio já estava a crescer de forma explosiva na China e, a um ritmo inferior, também no resto do planeta. Se é certo que em muitos países os compradores começam a regressar às lojas, este novo fenómeno, que une a conveniência do e-commerce e a interação das compras tradicionais, não irá desaparecer nos próximos tempos.

Acompanhar o ritmo da China

Mesmo que o chamado live shopping dê resposta a todas as necessidades e desejos dos compradores portugueses, a velocidade a que se pode implementar no nosso mercado é relativamente limitada. O crescimento deste meio na China é suportado por uma grande penetração num mercado de plataformas de media altamente desenvolvidas, com capacidade para alojar live streams e com os recursos necessários para interagir com os clientes e permitir-lhes comprar diretamente no stream. Infelizmente, a maioria das redes sociais em Portugal não consegue competir com as suas homólogas chinesas no que se refere ao live streaming e à interatividade.

O segredo para o crescimento deste ecossistema não é apenas a criação de um canal que permita o live shopping - porque já existem diversas tecnologias para tal -, mas sim desenvolver uma plataforma com um número de utilizadores suficientemente significativo. Um bom exemplo fora da China é o Amazon Live - o novo projeto daquele titã do e-commerce. No entanto, muitos retalhistas não possuem a escala nem a base de clientes necessárias para terem os seus próprios streams de compras ao vivo e, como tal, precisam de recorrer a plataformas existentes, de que são exemplo o TikTok ou o Instagram. O tempo mostrará com que rapidez é que estas plataformas se adaptam e ganham impacto no retalho português.

O renascer do retalho renascido

As cinzas dos gigantes do retalho que caíram vão ajudar a regenerar um sistema envelhecido e que grita por uma mudança radical. Encontramo-nos na fase inicial de uma geração de retalho digital inteiramente nova. Mesmo que existam incertezas em relação a estes meios e como lidar com eles, os benefícios vão superar fortemente os desafios que se aproximam.

Young Pham, Chief Strategy Officer, CI&T