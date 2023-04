Compras na e-mercearia local com entregas à medida do consumidor

O retalho ultrarrápido não substitui as lojas tradicionais de quatro paredes. É, antes, uma opção adicional para aqueles clientes que preferem efetuar as suas compras por via online. Mais do que uma alternativa às lojas offline locais, este conceito cria uma nova categoria, dando resposta a toda uma nova forma de consumo.

O conceito de supermercado surgiu nas primeiras décadas do século XX, nos EUA, e rapidamente expandiu-se pela América e Europa. A possibilidade de os consumidores suprirem num único espaço todas as suas necessidades era algo revolucionário à época, com vantagens por demais evidentes, seja a nível temporal, seja nos preços mais baixos da generalidade dos produtos. Em Portugal, apenas no início dos anos 60 o conceito começou a ser adotado.

No entanto, nos últimos anos, verificou-se a construção de um novo paradigma ao nível de hábitos de consumo. Se antes da pandemia já se verificava uma crescente aquisição de bens e serviços através de um e-commerce capaz de explorar várias áreas de negócios, os últimos três anos vieram amplificar esta tendência.

A entrada no nosso país das plataformas digitais criou condições para mudar radicalmente o panorama. Inicialmente focadas no delivery de refeições, como intermediárias que faziam a ponte entre os consumidores e os parceiros do setor da restauração, começam agora, através de uma estratégia sofisticada, a moldar os hábitos de consumo. Numa perspetiva macro do seu funcionamento, e por via de uma proposta de valor diversificada, respondem às necessidades mais emergentes, com garantias de receção num curto espaço de tempo, nas melhores condições.

Mas como? Na verdade, de forma muito simples. Foi implementado o conceito de MFC (Micro Fulfillment Centre), o qual agrega uma tecnologia que permite entregas ultra rápidas - entre 15 e 20 minutos - abanando assim um setor que se encontrava estagnado. Este serviço complementa os já existentes e atuais parceiros das plataformas e alarga as formas de compra em mercearia como resposta à mudança nos últimos anos no que concerne aos hábitos de consumo. Na verdade, cresce o número de supermercados e empresas do setor do retalho que aderem a este conceito.

Não existindo uma denominação em língua portuguesa para o conceito, o anglicismo darkstore, que não é o mais adequado, talvez seja o mais aproximado. Na prática, as MFC são estabelecimentos de retalho, projetados especificamente para pedidos on-line e entregas ao domicílio. As lojas geralmente estão localizadas em áreas urbanas e são equipadas com tecnologia avançada, onde apenas os produtos são visíveis de forma digital, sem que o consumidor entre no estabelecimento.

É uma resposta à crescente procura por formas convenientes, eficientes e rápidas de acesso aos mais variados produtos, que vão da alimentação, a produtos para a limpeza da casa ou de beleza. O envio é diferenciado, pois privilegia-se uma entrega sem marcação, aliada à conveniência e necessidade do consumidor.

Por fim, quando se analisa o público que procura este conceito, deparamo-nos com um consumidor jovem, com tempo limitado e que privilegia a rapidez e conveniência. É um consumidor que sabe o que precisa, o que quer e que quer os seus produtos no momento. É um perfil que exige uma solução focada na diversidade, qualidade, capacidade de resposta e velocidade.

Em suma, o retalho ultrarrápido é capaz de responder aos novos tempos que vivemos, onde a adaptação a uma nova forma de olhar para o comércio e para o marketing das marcas é condição imperativa para quem quer ganhar dimensão e relevância num mercado onde a competitividade é palavra de ordem em qualquer plano de negócios.

Álvaro Pérez, Head de Quick Commerce Glovo Portugal