Compromisso talento

Numa recente Conferência Internacional realizada em Lisboa muitos dos presentes foram claros na mensagem que passaram – o grande factor chave na competitividade das economias e sociedades é cada vez mais a aposta no Capital Humano e na sua capacidade central de renovar a cadeia de valor e as redes globais dos negócios. Precisamos por isso em Portugal de uma Agenda Estratégica para os Talentos, centrada na mobilização de um espírito colectivo que dê às prioridades da economia portuguesa um contexto de estabilidade estratégica com uma participação social equilibrada e justa. O Capital Humano deve ser assim a chave de uma agenda de modernidade para Portugal.

É por isso que experiências inovadoras como o Programa de Mentoring dinamizado pela Faculdade de Economia do Porto têm o grande mérito de criar as condições para uma partilha inteligente de experiências daqueles que já estão no mercado de trabalho com aqueles que estão disponíveis para pôr o seu talento à disposição da economia e da sociedade. O nosso país precisa de reforçar a sua aposta na mobilização dos talentos para uma agenda de criação de valor empresarial sustentado e a forma como a FEP decidiu dar o seu contributo para esta agenda é um verdadeiro exemplo do que deve ser feito para o futuro.

Mudar a agenda para agendar a mudança é um desafio colectivo no qual a participação individual se configura como estrategicamente mais do que necessária. O objectivo de consolidação de uma Economia da Competência em Portugal não se pode fazer por mero decreto e face à dimensão estratégica assumida pelos objectivos da sustentabilidade torna-se fundamental que o Estado, as Universidades e as empresas firmem um verdadeiro “pacto estratégico” sobre as parcerias a desenvolver para a implementação de plataformas em que os cidadãos se revelem nesta nova lógica participativa que cada vez mais é o novo desafio que aí está.

É aqui que entram os talentos. Compete a estes actores de distinção um papel decisivo na intermediação entre o conhecimento e a sua utilização competitiva pelos agentes empresariais e sociais. Só com um elevado índice de capital social se conseguirá sustentar uma participação consistente na renovação do modelo social e na criação de plataformas de valor global sustentadas para os diferentes segmentos territoriais e populacionais do país. A renovação do modelo competitivo nacional passa muito por esta nova intermediação estratégica muito virada para a criação de valor e integração do país em redes globais altamente dinâmicas. E os talentos são decisivos na concretização deste compromisso.

A participação empreendedora dos talentos na dinamização de novas soluções de base competitiva para a nossa economia é um desafio único. A experiência de sucesso da FEP, alicerçada num contrato de confiança entre diferentes gerações de conhecimento, deverá ser um laboratório de inovação de demonstração de um caminho que tem que ser seguido. As multinacionais, empresas de referência, clusters de PME, Start Up e outros atores do ecossistema económico e social têm que saber ir a jogo neste admirável novo mundo da economia do futuro. Compromisso Talento é de facto um desafio de cada um de nós e de todos.

Francisco Jaime Quesado, Economista e Gestor – Especialista em Inovação e Competitividade