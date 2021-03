Comunicação: A próxima task force covid-19?

Primeiro chegou a task force para a campanha de vacinação, cujo comando acabou em mãos militares. Agora chegou a task force de cientistas comportamentais que promete ajudar o Governo a transmitir as mensagens certas para alterar comportamentos.

Em finais de novembro do ano passado, o Governo criou e anunciou com pompa e circunstância uma "task force" para gerir o tão aguardado plano de vacinação Covid- 19. O despacho sublinha o objetivo de garantir a coerência e execução de um plano e a coordenação de todas as entidades envolvidas. Nos primeiros dias de fevereiro, o seu coordenador - Francisco Ramos - renuncia ao cargo, devido a irregularidades detetadas pelo próprio no processo de vacinação dos profissionais de saúde do Hospital da Cruz Vermelha, segundo o Ministério da Saúde.

Pequeno pormenor - Ramos era, e continua a ser, presidente da Comissão Executiva deste hospital. Praticamente um dia depois desta demissão, a diretora geral da Saúde, Graça Freitas, reaparece em público depois de uma longa ausência. Aos jornalistas, justifica o seu "desaparecimento" com uma nova estratégia de comunicação, afirmando até que "a diretora geral da Saúde não precisa de aparecer, a diretora geral da Saúde precisa de trabalhar". Mas entretanto já voltou a aparecer. E de máscara!

O filme continua com uma entrevista da ministra da Saúde à Lusa, em que esta justifica que deixou de aparecer ao lado de Freitas para "não cansar mais os portugueses". Isto foi no início de março. Na semana passada surge a notícia de mais uma "task force". Desta vez o objetivo é encontrar a fórmula ideal para transmitir mensagens aos cidadãos sobre os comportamentos "recomendados como mais eficazes" no combate à pandemia. Para isso foram recrutados oito cientistas comportamentais - a maioria na área da psicologia.

Os membros desta comissão não são remunerados e vão dedicar-se à produção de estudos e "outros documentos" que prometem ser de grande valia para ajudar o Governo a comunicar melhor com a população, levando a uma "mudança de comportamentos individuais e coletivos".

E quem vai coordenar a comunicação? Como não há duas sem três, só está aqui mesmo a faltar um pormenor para que esta história tenha um final feliz: uma "task force" de especialistas em comunicação, de preferência juntando académicos e profissionais.

