Comunicação eficaz em tempos de crise

E agora? Esta será porventura a pergunta que por esta altura muitos gestores, profissionais dos mais variados setores, incluindo governantes, colocam perante a vivência da situação devastadora que a evolução da Covid-19 está a causar.

Se este é o tema do momento pelas implicações que vai ter a todos os níveis, acreditamos que esta é também uma oportunidade para o setor público e privado se posicionar de forma assertiva no mercado e pautar a sua atuação pela diferenciação. E, numa altura em que está em curso o isolamento social e a quarentena voluntária (sempre que possível), é expectável que as empresas dos mais variados setores tenham de mudar a sua estratégia de comunicação com clientes, colaboradores, fornecedores ou parceiros, entre muitas outras formas de atuação.

Uma comunicação eficaz e diferenciadora será certamente fulcral para que todas as empresas ultrapassem situações como esta. Como? A diferenciação/comunicação pode ser feita de forma tão simples, recorrendo a sms, email ou outros canais digitais, em áreas tão distintas como o E-commerce, Saúde, Turismo, Eventos ou Entidades Públicas. E que estratégias podemos adotar em termos de comunicação?

Por exemplo, nas recomendações a seguir face à pandemia. Quem é que ainda não recebeu no seu telemóvel mensagens com a pedir que “lave as mãos com frequência”, “evite contacto social”, “previna o contágio”?

Nas compras online, proporcionando uma comunicação constante com o cliente, através de envio de SMS/Email para confirmação da operação, tracking da encomenda, validação de titularidade, ou alteração de compras efetuadas pelos canais digitais. Estas medidas serão certamente importantes, já que se estima que nos últimos dias esta área tenha registado um crescimento de 30%.

No reforço da comunicação com os colaboradores, transmitindo de forma simples e eficaz todas as medidas que se vão registar no seu quotidiano e todos os procedimentos a adotar, as melhores práticas, de forma a cuidar das suas pessoas e, com essa decisão, proteger os seus resultados.

No contacto com os clientes, informando sobre a alteração de horários e serviços, mas também dando alternativas para situações futuras. Por exemplo, no setor dos eventos/turismo, na utilização de mecanismos digitais para validação das entradas nos espaços que ainda estão abertos ao público ou na criação de vouchers (venda agora e utilização futura).

Na melhoria dos serviços de saúde. Os processos devem ser otimizados e profissionalizados com a adoção de novos métodos de atendimento/comunicação, como por exemplo a implementação de atendimentos telefónicos automáticos.

Os planos de contingência, que muito temos ouvido falar, terão de ser elevados a um outro nível e contribuir, garantidas as questões de segurança, para inverter a desvalorização da Bolsa de Lisboa, alcançar resultados, otimizar custos, inovar nos métodos e, não menos importante, fidelizar clientes. A sua empresa já fez tudo o que está ao seu alcance?

Davide Silva é diretor de Marketing da Sendit