Comunidades de Energia: de consumidores a pronsumidores

O setor da energia está a atravessar um período de profunda mudança. Esta disrupção é causada, por um lado, pela transformação digital, com o surgimento de novas tecnologias e de novos produtos e serviços; por outro, estão sempre presentes as pressões associadas às alterações climáticas e questões ambientais, bem como ao crescente desenvolvimento da Geração Distribuída.

O modelo de negócio da eletricidade encontra-se num processo de desenvolvimento e implementação das redes de energia do futuro, as chamadas redes inteligentes ou Smart Grid. Esta nova tecnologia parece ter o potencial de modificar e inovar o modelo empresarial dos serviços energéticos, obrigando as empresas a mudar, evoluir e adaptar-se às novas exigências do mercado.

A adoção de redes inteligentes e o desenvolvimento de comunidades energéticas representam uma grande oportunidade para o setor de Utilities, inovando a cadeia de fornecimento atual, permitindo o desenvolvimento de novos modelos de negócio e o acesso dos utilizadores finais ao mercado de energia, com maior transparência e de modo mais imediato.

É importante enfatizar que, ao aumentar a descentralização da produção de energia, cada vez mais pessoas e empresas podem assumir um papel ativo no sistema energético. Isto permite o desenvolvimento de novos modelos de negócio, dando lugar à criação e desenvolvimento de comunidades energéticas, que desempenharão um papel chave na transição energética. No fundo, trata-se de transformar consumidores em pronsumidores (produtores+consumidores).

Embora o numero de comunidades energéticas certificadas em Portugal ainda seja muito baixo são muitas as que aguardam certificação. A primeira Comunidade de Energia Renovável em Portugal surgiu em Miranda do Douro em 2021 com o investimento da Santa casa da Misericórdia de Miranda do Douro

O modelo de negócio do futuro pertence aos que consigam criar um ecossistema integrado onde clientes, fornecedores e novas empresas colaborem entre si. Aqueles que possam fazer melhor uso da tecnologia e dos seus poderosos mecanismos de análise e gestão de dados, serão capazes de oferecer experiências avançadas e sofisticadas ao cliente e criar serviços cada vez mais personalizados.

Num futuro próximo, a eletricidade já não será considerada apenas como um produto a ser fornecido independentemente da sua utilização final, mas o seu valor dependerá da forma como é produzida, armazenada e utilizada. Estará, da mesma forma, ligada à prestação de serviços finais de valor acrescentado, como o conforto doméstico, a mobilidade e o entretenimento.

O foco tradicional Top-down do setor de Utilities, que envolve desde a geração ao transporte, distribuição e comercialização, e que se caracteriza por ser um sistema centralizado tradicional, está a evoluir na direção de um ecossistema muito mais distribuído, interativo e interligado.

Atualmente já é possível identificar diferentes situações em termos de evolução e modelos de negócios, que podemos definir como três modelos principais, o primeiro seria o Modelo Digital, que acelera a oferta de serviços (mesmo os mais sofisticados) e reduz os custos operacionais; o segundo o modelo Energy as a Service, com tecnologias que permitem conectar todo o ecossistema energético e gerir em tempo real os dados e pagamentos; o terceiro é o modelo Business as a Platform, que permite construir uma proposta de valor inovadora, em torno de um ecossistema focado nas novas necessidades dos clientes, com produtos e serviços próprios ou fornecidos por parceiros do ecossistema.

A atualização tecnológica, as Smart Grid, e os novos mecanismos de mercado permitem o desenvolvimento de um sistema de produção de energia limpa e eficiente e a criação de uma grande comunidade energética. Graças a uma oferta de produtos e serviços inovadores e a um modelo de negócio desenhado na nova arquitetura de rede, todos os elementos estão disponíveis para competir num setor de energia cada vez mais desafiante.

Numa altura em que os preços da energia estão a disparar em toda o Mundo, é importante realçar que as comunidades energéticas representam uma solução eficaz face à atual pobreza energética, e que poderão ser uma alternativa segura: cabe a cada Governo; Município; Freguesia; Cidadão cumprir com a sua parte.

Margarida Almeida e Sousa, Manager no mercado de Energia da Minsait, uma empresa da Indra