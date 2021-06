Concessões portuárias com mais tempo ajudam à recuperação económica

Nas universidades ensina-se que uma concessão de serviços públicos é uma relação contratual aprazada entre um estado e um particular (individual ou empresa) nos termos do qual este último fica obrigado a estabelecer, explorar e gerir, em nome próprio e sob a sua responsabilidade, durante um determinado período de tempo, um serviço público. Por tal atividade, o particular é, claro, remunerado, o que é feito através da cobrança de taxas diretamente aos que utilizam o serviço público.

Da definição sobressai que uma concessão, tem uma característica única: tem limites temporais definidos. Ou seja, ao passo que uma qualquer organização empresarial pode estar no mercado durante todo o tempo que os seus acionistas ou proprietários o entendam, um particular que se dedica à gestão de uma concessão terá a sua atividade limitada no tempo: perdurará exclusivamente enquanto durar a concessão. Terminando a concessão, findará em princípio aquela atividade. Esta regra obriga a que o particular que se dedique à exploração de uma concessão, obtenha o retorno integral dos investimentos por si efetuados na concessão, durante o tempo em que esta dure.

As concessões portuárias estão entre as que implicam investimentos mais avultados, seja na construção de cais para receber navios, seja na aquisição e manutenção de equipamento industrial portuário, seja na construção de edifícios para a exploração portuária. A construção de um novo terminal portuário, pelas soluções de engenharia que implica (trata-se de conquistar terra ao mar, rio ou oceano) custa várias centenas de milhões de euros. Equipar um terminal com as máquinas industriais necessárias à movimentação de mercadorias (guindastes, gruas, pórticos, reachstackers, etc.) tem um custo de mais umas dezenas de milhões de euros.

Exemplificando, se uma empresa que explora uma concessão portuária adquire um guindaste STS (cujo preço atinge por unidade vários milhões de euros), o montante gasto naquele equipamento terá de ser recuperado por meio de uma remuneração que apenas pode existir durante o tempo da concessão. Assim, o período de duração das concessões é um elemento essencial.

Em Espanha as concessões têm uma duração de 50 anos. Noutros países europeus atingem os 75 anos. Em Portugal, a duração é de apenas 30 anos.

A experiência de outros países europeus revela que quanto maior for o período de duração de uma concessão portuária, maior será o investimento efetuado, pois permite a recuperação dos montantes despendidos. Ou seja, uma maior extensão da concessão permitirá aos privados realizar mais investimentos em equipamento, formação, instalações logísticas, etc., e obter durante o prazo da concessão o dinheiro investido de volta. É frequente assistirmos em França, Alemanha, Holanda, Grécia, como noutros, a uma substituição frequente do material industrial portuário por material moderno de última geração, o que permite obter elevadas produtividades na carga e descarga de navios, maior segurança das operações, ou receber simultaneamente um maior número de navios. Não é assim noutros portos onde o investimento é inferior, desde logo porque a duração da concessão é menor.

De que modo podem as concessões portuárias nacionais ajudar na recuperação económica Portuguesa? De modo direto. É pelos portos portugueses que entram os produtos que necessitamos, como saem as exportações nacionais que tanto valor trazem a Portugal. Se tivermos concessões portuárias mais longas, haverá mais investimento e renovação das infraestruturas, e poderemos concorrer em condições de igualdade com outros países. O mercado existe: Espanha sozinha movimenta cerca de seis vezes mais mercadorias do que Portugal nos seus portos (17 milhões de TEUs contra 3 milhões de TEUs). Se Portugal oferecer condições para as linhas de navegação descarregarem em Portugal as mercadorias com destino a Portugal, mas também a Espanha, o número de novos empregos nos portos e nas cadeias logísticas irá aumentar, como melhorarão centenas de empresas nacionais que se dedicam à logística e transporte.

Diogo Vaz Marecos, Director Geral da YILPORT Ibéria