Conectividade avançada: um potenciador de capacidades revolucionárias para transformações digitais

Quando hoje falamos em tecnologia, referimo-nos ao principal catalisador de mudança a nível mundial. Aumentar a produtividade, impulsionar o crescimento e a inovação, e contribuir para o bem-estar da humanidade é possível graças aos avanços tecnológicos, dos quais as empresas, os governos e as instituições sociais beneficiam.

A instabilidade do ambiente que se vive atualmente torna difícil prever como se vão desenvolver as tendências tecnológicas. No entanto, os líderes podem planear melhor o futuro, acompanhando o desenvolvimento das novas tecnologias, antecipando a forma como as empresas as podem utilizar e compreendendo os fatores que afetam a inovação e a adoção das mesmas.

Anualmente, o McKinsey Technology Council analisa as tendências tecnológicas mais importantes para as empresas. No relatório Technology Trends Outlook 2022 expõe as tendências mais importantes atualmente em desenvolvimento e identifica os setores-chave onde poderiam ser aplicadas para criar maiores oportunidades de negócio, renovar mercados, impulsionar a produtividade, estimular o crescimento económico e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Uma das tendências mais relevantes, e que acreditamos que vale a pena explorar, são as mais recentes ferramentas tecnológicas de conectividade avançada. Esta tendência refere-se a novas ferramentas que vão proporcionar às redes uma maior cobertura geográfica, menor latência e menor consumo de energia, melhorando a experiência do utilizador e conseguindo um impacto elevado em mais de 12 setores. A chave para que a sua implementação tenha sucesso serão as redes móveis 5G/6G, as redes sem fios de baixa potência ou os satélites em órbita.

A conectividade avançada é um habilitador essencial das capacidades revolucionárias das transformações digitais, impulsionando a eficiência através da automatização e capacitação de tecnologias que dependem da conectividade de alta qualidade, tais como a computação cloud e a Internet das Coisas (IoT). Além disso, as experiências dos consumidores são melhoradas através de uma qualidade de serviço significativamente superior, permitindo às pessoas trabalhar remotamente, aceder a serviços com largura de banda máxima ou transferir conteúdos de maior qualidade. E, embora o ritmo de adoção seja desigual, estamos a falar de uma tendência tecnológica que aspira a ter uma presença global, já que os países quer do Sul quer do Norte beneficiarão significativamente com a sua utilização no futuro.

Claro que, para além dos benefícios da conectividade avançada, os líderes empresariais devem ter em conta alguns dos riscos e incertezas que a acompanham, tais como a disponibilidade de algumas tecnologias. Por exemplo, a banda larga 5G pode ser limitada pelos grandes investimentos de capital necessários para construir redes com cobertura suficiente para casos de utilização generalizada. Outro fator é a viabilidade comercial. Até à data, apenas alguns operadores de telecomunicações têm conseguido rentabilizar o suficiente o 5G para obterem um retorno adequado do investimento.

De qualquer modo, os benefícios superam de longe os riscos e estima-se que o impacto sobre o PIB global da disrupção nas quatro maiores indústrias seja entre 1,2 biliões de dólares e 2 biliões de dólares. Mas que aplicações poderão ter em setores como o automóvel, o da saúde, o aeroespacial ou o do retalho?

No primeiro setor acima referido, a conectividade poderá permitir a manutenção preventiva dos automóveis, uma melhor navegação, a prevenção de colisões, múltiplos níveis de autonomia do veículo e serviços de ride-sharing. Nos cuidados de saúde, permitirá monitorizar os pacientes em casa, em tempo real, ajudando no tratamento de doenças crónicas. No setor aeroespacial, desde comunicações críticas através de redes não terrestres (NTNs) aos connected field assets, as expansões da conectividade, tais como as redes 5G, podem aumentar muito as capacidades e o desempenho dos utilizadores. E por fim, no retalho, a conectividade permitirá aos retalhistas gerir o inventário, melhorar as operações no armazém, coordenar as cadeias de abastecimento, eliminar as atividades de caixa, e acrescentar a realidade aumentada para melhorar a informação sobre os produtos, entre muitos outros benefícios.

Enrique González Campuzano, sócio sénior e líder da Prática de Tecnologia, Media e Telecomunicações da McKinsey & Company em Espanha e Portugal