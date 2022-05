Conflitos e pandemias como elemento central da mutação do processo de recrutamento

O grande desafio das organizações será sempre a competitividade salarial? Esta é a pergunta elementar com que todos os profissionais de Recursos Humanos se debatem diariamente. A verdade é que o processo de recrutamento adquiriu uma complexidade tal que, hoje, já não é possível chegar a um consenso sobre qual o elemento preponderante na escolha de uma empresa para trabalhar. A pergunta inicial deixa, assim, de ter uma reposta clara e imediata, já que esse elemento pode ser fulcral no processo de decisão de uma pessoa, mas completamente secundário no de uma outra - muitas vezes com o mesmo perfil e background.

As fórmulas usadas pelos departamentos de recursos humanos, aplicadas de forma estandardizada nas grandes multinacionais, tornaram-se completamente obsoletas e, nessa medida, foi necessário renovar "a cara" destes departamentos, assim como o seu "modus operandi".

A acelerar este processo veio uma pandemia e um conflito armado que transformaram Portugal e Lisboa, em particular, num refúgio para profissionais altamente qualificados e exigentes. Do lado da cara, os departamentos de RH viram-se obrigados a contratar Talent Sourcers, Talent Partners, People Experience Managers, Employer Branding Specialists, entre outras funções, desempenhadas por profissionais com menos experiência empresarial, mas com maior sensibilidade e entendimento sobre conceitos como Fringe Benefits, Employee Experience, ATS e sobretudo de Strategic Human Resource Management (SHRM).

Do lado do "modus operandi", as empresas tiveram de adotar uma abordagem mais flexível e mais paciente. Para além disso, a vinda de candidatos e empresas de outras latitudes obrigou a uma maior e mais rápida adaptação das empresas nacionais, e das multinacionais com um ADN luso, naquilo que eram os seus processos e estratégias de recrutamento, adensada pelo avançar da pandemia e, mais recentemente, pelo conflito na Europa de Leste.

"Re-invadido" por profissionais em busca de um local seguro para trabalhar e à procura de um ecossistema suficientemente preparado e robustecido para atender os diferentes entendimentos sobre o conceito de trabalho, o mercado nacional viu-se obrigado a uma adaptação ainda mais complexa, e ao conceito de SHRM juntou-se o prefixo "micro", na medida em que já não é possível aplicar um processo de recrutamento, ou de onboarding, que funcione para um determinado perfil de candidatos.

Hoje é necessária uma personalização de todo o processo de recrutamento, no sentido de o adaptar às especificidades e influências culturais de cada profissional, não só pela escassez de perfis especializados, absorvidos por um número cada vez maior de unicórnios, fintechs, startups e multinacionais, mas sobretudo pelo seu nível de exigência, refletido não apenas na expectativa salarial, mas também na possibilidade de viver e trabalhar num país, numa cidade e numa empresa capazes de entregar um nível de estabilidade que vai muito para além da estabilidade financeira.

Este fenómeno tem crescido exponencialmente e trouxe duas mudanças significativas, que serviram para acelerar o trabalho de transformação dos departamentos de recursos humanos: o aumento do nível de complexidade do lado do candidato, e inerentemente a capacidade de adaptação nos processos, inclusivamente através da implementação de benefícios cada vez mais criativos e que transformam a empresa num facilitador de um estilo de vida mais próximo das expectativas de cada trabalhador.

Por outro lado, um trabalho cada vez mais próximo com a área da comunicação, no sentido de humanizar o processo de recrutamento, de integração e de acompanhamento do trabalhador, muito mais focado em conceitos como Employer Image, Branding e Engagement, incorporando técnicas de storytelling nos contactos entre candidato e recrutador e transformando, consequentemente, a figura de headhunters em hearthunters.

Esta mudança traz também à discussão uma série de pesquisas que demonstraram que o nível de reputação não está intrinsecamente ligado a um grande número de associações positivas sobre a organização. Aliás, um estudo de 2003 realizado por Margaret Brooks, entre outros investigadores, determinava que a familiarização com uma determinada empresa fornece um conjunto maior de associações positivas sobre essa empresa do que o seu nível de reputação.

Nessa medida, o nosso local de trabalho ainda não é a nossa casa, nem a nossa equipa de trabalho é a nossa família, mas a estes dois elementos é exigido um grau de comprometimento igual ou superior ao do próprio trabalhador, o que nos leva à questão inicial, mas transformando-a agora numa outra ainda mais complexa: tendo em conta os diversos work context deliverables, sobre quem recai o maior grau de comprometimento: empresa ou trabalhador?

Vânia Monteiro, Senior HR Manager da Evolution para Portugal e Países Baixos