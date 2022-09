Congresso Portugal Empresarial: uma visão holística

Ser empresário, é hoje um desafio muito maior!

A evolução da atividade empresarial está fortemente condicionada por um enquadramento amplo, complexo e incerto.

As empresas são células vivas de um ecossistema que integra diferentes dimensões, sendo fundamental que, em cada momento, possuam uma visão e compreensão integral, em alternativa a uma análise isolada ou fragmentada. Uma verdadeira visão holística, que se impõe de forma vincada, para que o tecido empresarial possa responder, da melhor forma, às grandes transformações e exigências que enfrenta.

Neste contexto, as associações empresariais assumem um papel relevante, ao criar condições para que essa resposta se possa realizar de forma bem-sucedida.

Foi também com este propósito que a AEP realizou ontem o primeiro Congresso Portugal Empresarial, onde se discutiram problemas e se apontaram soluções, sempre numa perspetiva o mais alargada possível - envolvendo os vários quadrantes do ecossistema empresarial, quer em áreas temáticas quer em stakeholders. Nos diferentes painéis, tivemos participantes oriundos do mundo empresarial, da academia e de outras instituições (públicas e privadas), que debateram a sua visão sobre as tendências e o futuro.

Um debate que teve sempre como foco prioritário o desígnio da melhoria da produtividade e da competitividade de Portugal e que foi transversal aos temas da demografia, das transições digital, climática e energética e da inovação.

Elegemos a Indústria e a Sustentabilidade para o lema deste primeiro Congresso, temas que foram também sublinhados com particular relevo pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante o seu discurso sobre o estado da União, proferido dois dias antes do Congresso. Creio ser um sinal revelador de que estamos com o foco certo!

Neste Congresso, foram enaltecidos os bons exemplos da responsabilidade económica, social e ambiental das empresas, com uma atribuição dos Prémios AEP, com o objetivo de distinguir empresas e empresários que se notabilizaram em cada uma das quatro categorias previstas: Carreira - Empresário; Carreira - Empresa; Empresa Sustentável; Exportação e Internacionalização; Inovação PME.

Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP)