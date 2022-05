Consciência ambiental e aumento da oferta potenciam compra de usados elétricos e híbridos

Os automóveis híbridos e elétricos são já uma realidade transversal ao setor, com as marcas a apostarem fortemente nestes modelos nos diversos segmentos. Como tal, é inevitável que esta tendência se estenda ao mercado dos usados, algo que a procura registada nos primeiros meses do ano tem vindo a comprovar.

Este é um comportamento que se manifesta nas diferentes faixas etárias, relevando uma maior consciência ambiental na sociedade. Aliás, o impacte ambiental é precisamente um dos fatores cada vez mais importantes na decisão de compra de um carro, com a larga maioria dos condutores portugueses (86%) a referir este comportamento nas diferentes faixas etários entre os 18 e os 55 anos, segundo os dados mais recentes da CarNext.

Estas manifestações devem-se a uma consciencialização da população para a problemática da poluição e da sua pegada ecológica, algo que tem vindo a crescer nos últimos anos e que se acentuou durante o período de pandemia por COVID-19.

Por outro lado, o crescer desta consciência ambiental potencia o futuro dos carros usados híbridos e elétricos, na perspetiva em que fomenta os processos de reutilização e sustentabilidade cada vez mais presentes na nossa economia, levando a um incremento das vendas em segunda mão.

Os fabricantes de automóveis têm, também, trabalhado o mercado dos elétricos e híbridos de forma exímia, com uma autonomia cada vez maior das baterias, uma performance de alto nível e um design elegante e inovador. A massificação da oferta tem igualmente proporcionado modelos deste tipo mais acessíveis do ponto de vista financeiro. Uma consequência económica natural.

Todos estes fatores resultam num futuro promissor para o mercado de carros usados elétricos e híbridos, algo confirmado pelo últimos dados da CarNext, segundo o qual 66% dos portugueses sentem-se confiantes para comprar este tipo de veículos usados.

No fundo, falamos de um novo paradigma de compra, onde existe um comprador com novas preocupações e hábitos e cujas eventuais dúvidas sobre os serviços e compras online já se dissiparam. Comportamentos que ganharam espaço com a pandemia e os meses de confinamento e que se devem manter no futuro, desde que os serviços e produtos mantenham a qualidade expectável.

Luís Lopes, Managing Director da CarNext Portugal