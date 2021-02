Conseguir empresas mais sustentáveis é como treinar para uma maratona

Há muitos anos que faço corridas de longa distância nas montanhas. Como qualquer atleta poderá dizer, correr assim não requer apenas aptidão física; é também necessária força de vontade e constantes definição de objetivos e automedição. Mais do que tudo, é preciso apreciar cada momento!

Conseguir que uma empresa mude de rumo - no sentido de passar a priorizar a sustentabilidade, por exemplo - não é diferente. É preciso ambição, determinação e força de vontade; e não apenas a partir do topo, mas a todos os níveis da organização. Em paralelo, é necessário marcar objetivos a atingir e medidas para aferir o progresso alcançado.

Ser mais responsável em termos ambientais e sociais, ao mesmo tempo que se continua a ser lucrativo, tornou-se cada vez mais crítico nos últimos anos para as empresas em todo o mundo e em praticamente todos os setores.

Há vinte anos, os apelos à ação e à mudança vinham predominantemente de ambientalistas ou defensores dos direitos laborais. Agora, são cada vez mais de investidores, reguladores, clientes, comunidades e colaboradores - que esperam que as empresas levem os objetivos ambientais e sociais tão a sério quanto os objetivos de lucro e receitas. A pandemia de covid-19 acelerou esta tendência, à medida que as empresas procurar ganhar resiliência face às perturbações, "reconstruindo-se melhor" para garantir a continuidade de negócios e também social.

No entanto, muitas empresas e organizações ainda se debatem sobre como podem verdadeiramente integrar as considerações ambientais, sociais e de governação (ESG) nas suas operações quotidianas. Como podem ir além de slogans e afirmações e passar a cumprir realmente o que dizem? Como podem transitar das declarações de sustentabilidade para uma cultura empresarial em que todas as pessoas da organização vivem, respirem e agem de acordo com princípios sustentáveis? Como é que as organizações criam essa mentalidade e constroem um "músculo corporativo" em seu redor?

Em última análise, os passos não são diferentes dos que damos numa corrida de longa distância.

Primeiro, as empresas devem compreender e articular os benefícios da ação, bem como os riscos da falta dela, para se comprometerem com a mudança. Isto é semelhante aos atletas que decidem participar numa maratona: precisam de ter um propósito e aspirações desde o princípio.

Em segundo lugar, devem estabelecer objetivos e compromissos claros de mudança. Estes têm de ser realistas, viáveis e suficientemente ambiciosos para terem impacto - e não podem ser pontuais, têm de acontecer ao longo do tempo. De novo, o conceito é semelhante aos planos de treino que levarão os atletas a melhorar a sua aptidão física ao longo do tempo. Como se costuma dizer: "no pain, no gain"! O truque, em ambos os casos, é medir o desempenho e o progresso tendo em conta o ponto de partida e os objetivos de futuro, e ir-se adaptando em conformidade.

Finalmente, as empresas devem atuar de acordo com o seu plano: definir estratégias, construir um guião e, sobretudo, fazer o trabalho árduo de se tornarem mais eficientes e digitais, mais éticas e justas, mais transparentes e responsáveis. Devem assumir riscos para inovar e aprender. O mesmo acontece com os atletas, que podem ter todas as aspirações e planos de treino do mundo, mas têm de continuar a correr muitos quilómetros, a gerir a sua dieta e a persistir, mesmo quando é difícil, se quiserem cruzar a linha de chegada.

É verdade que tudo isto exige esforço: planear iniciativas de ESG e medir o seu progresso requer recursos financeiros e humanos e muito tempo. Contudo, o esforço vale a pena - afinal de contas, não se pode correr uma maratona sem investir tempo e energia a treinar para ela.

Os benefícios são claros: ser uma empresa sustentável aumenta o atrativo para clientes, colaboradores e investidores, enquanto os investimentos em tecnologia de poupança de energia (e portanto de emissões) - que tornam as fábricas ou edifícios de escritórios mais eficientes, por exemplo - compensam-se a si mesmos mais rapidamente do que muitos imaginam. Em contrapartida, os riscos da inação são substanciais, e vão desde impactos na reputação a questões políticas, regulamentares e legais, à medida que as expectativas ESG dos consumidores, decisores políticos, investidores, financiadores e companhias de seguros evoluem.

Há uma ou duas décadas atrás, a sustentabilidade era em geral considerada uma "boa opção". Agora, é claramente um imperativo. Ter um propósito claro, compreender a urgência de agir, estabelecer objetivos, medir e calibrar de forma constante - tudo isto é fundamental para criar uma organização em que os objetivos de sustentabilidade estejam tão enraizados quanto os objetivos financeiros.

Será uma maratona e não um sprint - mas no final, o prémio é uma organização mais bem preparada e mais sustentável. Quando se chega à meta, definem-se novos objetivos para uma distância ainda maior, para quebrar os limites e chegar a novos horizontes. Isto é o que esperamos de todas as organizações quando se trata de sustentabilidade: o céu é o limite!

Chief Strategy & Sustainability Officer, Schneider Electric