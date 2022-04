Contabilidade de Gestão: a chave para informação de qualidade no momento certo

A contabilidade de gestão ou analítica enquanto ferramenta que permite o planeamento de uma organização com base na análise dos seus custos globais, tem cada vez mais servido como uma ferramenta no apoio à tomada de decisão. Por oposição à contabilidade financeira (habitualmente associada às obrigações comerciais, previdenciárias e fiscais de uma empresa), a contabilidade de gestão oferece uma visão interna e, consequentemente, mais pormenorizada. É dirigida aos gestores das empresas e tem como principal finalidade a tomada de decisões, logo, deverá ser percebida como um recurso estratégico da empresa.

O contributo da contabilidade de gestão para o tecido empresarial tem sido impulsionado, em grande medida, por fatores como a globalização do mercado, a crescente concorrência, a evolução tecnológica em variadas áreas, um maior controlo e regulação e também a exigência cada vez maior por parte do cliente. Todos eles pressionaram fortemente a necessidade de redução de custos, de um maior controlo e de capacidade de antecipação por parte das empresas.

No entanto, a relevância da contabilidade de gestão depende, em primeiro lugar, da existência de informação fiável e oportuna. E em segundo lugar, deve sempre ser suportada tendo em conta características qualitativas como a relevância, compreensibilidade, materialidade e comparabilidade, juntamente com a fiabilidade e oportunidade. Ou seja, trata-se de uma contabilidade que vai muito além dos números.

Outro aspeto a ter em conta no correto desenvolvimento e implementação da contabilidade de gestão é a envolvente que influencia a visão estratégica da própria empresa. Esta deverá ter de ser exata, rigorosa e atual, estar disponível no momento certo, e ser obtida de forma rápida e isenta de erro para não influenciar negativamente, quer a oportunidade quer a qualidade da decisão a tomar.

É nestes aspetos que os sistemas de informação representam uma importante e decisiva ferramenta, tendo em conta a garantia de fiabilidade e rapidez que proporcionam. Apenas com um sistema de informação de suporte à contabilidade de gestão, com capacidade de processamento de grandes volumes de dados de diferentes fontes, se poderá esperar que a informação produzida seja fiável, sendo o ingrediente essencial para se obter o resultado desejado.

A evolução da contabilidade de gestão tem sido suportada por várias inovações, como por exemplo, através dos sistemas de custeio, como o método ABC (Activity Based Cost), ou a variante deste, o TDABC (Time Driven Activity Based Cost) ou o método do tempo certo, JIT (Just In Time), assim como através de ferramentas que permitam o planeamento e orçamentação e posterior controlo e avaliação do desempenho, como o Balanced ScoreCard. A escolha e implementação de cada uma destas ferramentas requer um conhecimento aprofundado da empresa e da sua componente interna, assim como de todo o contexto envolvente, seja uma pequena/média ou grande empresa.

Hoje em dia os sistemas de informação assumem toda a relevância no seio da produção de informação, como ferramenta de apoio à tomada de decisão. A necessidade de informação, em quantidade e em qualidade, para quem toma decisões, torna esta mesma informação num recurso de valor inigualável.

A verdade é que a informação, por si só, não produz resultados. Mas todos sabemos quão valiosa é num processo de tomada de decisão, seja ele qual for. E que, quando combinado com a uma correta interpretação e concretização, poderá produzir efeitos muito benéficos para os objetivos delineados, contribuindo de forma preponderante para o negócio de uma empresa.

Conclui-se então que a Contabilidade de Gestão é uma ferramenta essencial da gestão moderna de uma empresa e tem necessidades de informação fiável e oportuna, sendo os sistemas de informação a ferramenta decisiva para dar garantia de fiabilidade e rapidez que a contabilidade necessita para ser útil à tomada de decisão.

