Quando enfatizam a redução do défice, o primeiro-ministro e o ministro das Finanças não perdem ensejo de nos lembrar de que o seu governo é o governo das contas certas.

Mas isso de contas certas tem muito que se lhe diga. A talho de foice, diga-se que as reservas levantadas pelos relatórios do Tribunal de Contas sobre a legalidade e correção financeira das contas públicas são tão graves que daí podemos concluir que as contas do governo são mesmo muito incertas.

Claro que, no seu falar, o primeiro-ministro e o ministro das Finanças reduzem o conceito de contas certas ao equilíbrio entre as receitas e as despesas do Estado. E como o défice assim gerido se aproxima do zero, as contas estariam certas.

Bom, estariam certas se o Orçamento, solenemente aprovado depois de escalpelizado durante dois meses no Parlamento, se reduzisse apenas a uma rubrica – o défice.

Acontece que o Orçamento apresenta uma miríade de rubricas nas quais é suposto concretizar-se a política do governo. E, se comparado o Orçamento com a Conta Geral do Estado os desvios são tão significativos que tornam o OE um mero pró-forma gerido de acordo com as conveniências de ocasião, tanto mais que a prestação de contas e sumária aprovação são uma irrelevância parlamentar. Igualmente neste caso se pode dizer que as contas não estão nada certas.

Mas contas certas é também cumprir os prazos de pagamento com fornecedores. E aqui o governo apresenta contas mesmo muito erradas, que os incumprimentos são colossais, com prazos médios de pagamento a ultrapassar os 300 e, mesmo, os 500 dias, o que coloca em sérias dificuldades, ou mesmo insolventes, muitos fornecedores.

E se há serviços públicos que referem que todas as faturas são pagas a 60 dias após validação, acrescentando, porventura cinicamente, que essa validação é demorada, por muito complexa, outros há que pedem mesmo a fornecedores que retardem o envio das faturas…

Como muitos, o Estado está a viver com o dinheiro dos outros. As dívidas do Estado têm consequências não apenas para os grandes fornecedores mas também para milhares de empresas subcontratadas, com grande dano para o seu funcionamento e o de toda a atividade económica.

Contas certas não é só Orçamento, é também dar atenção à microeconomia.

Não, as contas do Estado não estão mesmo nada certas.