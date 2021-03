Sabia-se, há muito, quando Portugal iria assumir a Presidência do Conselho da União Europeia. Sabe-se que tal exige um conjunto de contratos para fornecimento de equipamentos, serviços e materiais específicos e circunstanciais. É, por isso, difícil compreender que quase tudo tenha de ser adquirido, em cima da hora, por ajuste direto. Escrutina-se a lista e conclui-se uma outra coisa: com poucas exceções (vinho do Porto; algum mobiliário) tudo é atribuído a pessoas e empresas que se situam na Grande Lisboa. Eu sei que é lá que decorre grande parte dos eventos, mas não haveria fornecedores de bandeiras ou de máscaras, só para usar dois exemplos, no resto do país? Quando se fala em escrutinar a "bazuca", como o PT 2020 ou 2030 é, também, destes serviços complementares, destas assessorias as mais diversas, de que estamos a falar. Será conveniente, mas tal proximidade gera teias que facilitam a proliferação de "consultores" que se gabam de nunca ter tido um projeto recusado e, por tal, cobram. À mulher de César...

Talvez este comentário colha muitos dos envolvidos de surpresa. Alguns dos adjudicantes até são do Norte. "Primeiro estranha-se, depois entranha-se", propunha o Pessoa. Faz parte da ordem natural das coisas. Como, por exemplo, celebrar a milionésima vacinada num posto de vacinação em... Lisboa. Todos sabemos que é uma escolha: naquela altura haveria, pelo país fora, vários e várias potenciais milionésimas. Só que era longe (uma maçada!), dificultando a mobilização das televisões. E um momento como este nunca se pode perder. A proximidade é tão conveniente!

Não se pense, porém, que este desvio é exclusivo do governo ou administração pública. As consultoras predicam que plataformas como a Zoom facilitam a organização de encontros com participantes distantes, evitando deslocações. Vai-se a ver e, quando os organizam, por exemplo sobre o PRR e o desenvolvimento do país, escolhem, por regra, oradores da (sua) corte...

Conveniências? Evidência de quão paroquial é o centralismo? De tão anestesiados, nem reagimos. Mas viva a descentralização!

Alberto Castro, economista e professor universitário