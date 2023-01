Corajosos anos 20

"Every crisis has both its dangers and its opportunities. Each can spell either salvation or doom" (Martin Luther King)

Em Dezembro de 2022 a revista norte-americana Time nomeou Volodymyr Zelensky como a Personalidade do Ano, tendo também prestado homenagem ao espírito ucraniano, "por ter provado que a coragem pode ser tão contagiosa como o medo, por ter levado à união de pessoas e nações em defesa da liberdade, por ter lembrado ao mundo quão frágil é a democracia - e a paz". A nomeação não causou surpresa. É consensualmente grandioso o líder que perante o risco, a ameaça e o tormento, defende a nação, a liberta da submissão, restaura a sua independência ou restabelece a paz. Nesses cenários, o dirigente revela coragem - a primeira virtude do estadista e sem a qual todas as outras virtudes desaparecem na hora do perigo (Winston Churchill).

A mesma virtude - coragem - volta a ser lembrada aquando da designação, pela mesma revista, das mulheres do Irão como Heroínas do Ano, fruto da intensificação da sua "luta pela liberdade" através de ousados actos de desobediência e de arrojados protestos.

Antes disso, em 2020 e 2021, a COVID-19, um dos maiores desafios para a saúde física, mental, social, económica e política dos últimos tempos, havia espoletado medos intensos, exacerbado injustiças e gerado tumulto, incerteza e agitação. E à medida que o vírus se disseminava velozmente pelo globo, a coragem emergia como virtude central entre profissionais da saúde. "Vocês, médicos e enfermeiros, são os heróis anónimos desta pandemia" proferiu o Santo Papa, em Novembro de 2020.

A verdade é que contextos de risco e medo permitem o florescimento humano através de actos de coragem - seja ela coragem física, moral, espiritual, emocional, social e/ou intelectual. Tal foi amplamente provado por acontecimentos recentes que nos forneceram inesquecíveis exemplos de coragem.

São exemplos de coragem (i) os profissionais de saúde que estiveram na linha da frente no auge da pandemia (quando nem vacinas existiam) para salvaguardar a vida humana, (ii) as mulheres do Irão que arriscam diariamente a sua integridade física e moral em nome da liberdade e Zelensky e (iii) o povo ucraniano que se recusam a sucumbir à vontade russa em nome da sua soberania nacional.

Têm algo de fundamental em comum: a capacidade de enfrentar dificuldades, perigos e dor com bravura, de permanecer fiéis ao seu dever ou às suas convicções, contribuindo assim para o todo.

Salvando vidas (como fizeram os profissionais de saúde que estiveram na linha da frente da batalha contra a COVID-19), resistindo ao inimigo para salvar uma nação com limites territoriais definidos (de que Zelensly e o seu povo não prescindem) e lutando pela subsistência de liberdades tomadas como dado adquirido em tantos cantos de mundo (é esse o desígnio das mulheres do Irão).

Chegarão a bom porto todas estas lutas? Não sabemos, mas coragem consiste também em ir até ao fim ainda que esse fim possa não redundar naquele que se almeja (parafraseando Harper Lee em To Kill a Mockingbird).

Assim, começo o ano com um reconhecimento desses exemplos de coragem, com um elogio aos que encarnaram tal virtude perante riscos, perigos e ameaças - em nome do todo.

Obrigada pela vossa coragem, pela força com que enfrentaram (e continuam a enfrentar) profundos desafios e dificuldades, pela batalha inabalável pelo que importa, pela resistência a inimigos que lançam longas sombras - em nome de valores que todos prezamos: vida, soberania e liberdade.

Obrigada por nos lembrarem que todos temos um papel a desempenhar nesse combate, pelo bem comum, seja contra o malfadado vírus que tantas vidas ceifou, seja contra Putin e a sua infindável loucura, seja contra o regime clerical iraniano que não acata ditames básicos em sede de direitos humanos, seja ​​​​​​​contra irregularidades, máculas e incorrecções políticas a nível doméstico em nome e ao serviço da nação, pela nação e para a nação (Abraham Lincoln).

A vossa bravura é fonte de inspiração, luz e esperança num caminho melhor, moldado por todos diariamente, com coragem.

(Nota: A autora não escreve de acordo com o novo acordo ortográfico.)

Patricia Akester é fundadora de GPI/IPO, Gabinete de Jurisconsultoria (www.gpi-ipo.com)