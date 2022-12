Cortar custos, mas dando novo uso à tesoura 

As medidas tradicionais de cortes de custos já não chegam, já não são suficientes. Todos os empresários e quadros dirigentes já o sabem, afinal não há como acomodar tantos aumentos de preços e sobreviver é preciso.

Um estudo recente da Accenture revela que mais de três quartos das empresas (76%) cortaram custos para sobreviverem durante a pandemia. E hoje 90% dos gestores afirmam que deve ser adotada uma nova abordagem quanto à redução de custos que permita responder às contínuas disrupções e, simultaneamente, criar valor para as organizações. Ora aí está a grande questão: como cortar para preparar a empresa para o futuro, mas, já agora, sem matar a própria empresa?

A estratégia de encolher para sobreviver deve ter em conta as aspiração e desenvolvimento futuro da organização e das suas pessoas. Mas sabemos todos que nem sempre é assim. O mesmo relatório, intitulado Zero-Based Transformation: The Big Reset, baseia-se num questionário global a 2000 executivos C-level de 15 indústrias diferentes. E uma das principais conclusões é a urgência na mudança da estratégia de redução de custos tradicionalmente adotada. Os líderes inquiridos reconhecem que as futuras estratégias de custos devem estar alinhadas, precisamente, com o crescimento, a sustentabilidade, a inovação, e ainda focadas em criar novas capacidades apoiadas pela tecnologia.

Vamos às lições a aprender por quem está a pensar ativar a tesoura uma vez mais: a grande maioria dos inquiridos (92%) afirma que estas transformações não devem contemplar apenas as questões financeiras, mas que é necessário considerar o seu impacto na sustentabilidade e no propósito da empresa. A prioridade não deverá ser apenas o lucro, mas sim, o crescimento responsável. Os líderes dos dias de hoje devem procurar reformular os negócios de forma abrangente, em vez de se concentrarem em apenas uma ou duas áreas, como faziam antigamente.

A importância da tecnologia na transformação estratégica dos custos não deve ser esquecida, bem como o planeamento de cenários futuros. 70% dos inquiridos afirmam estar já a investir em tecnologias como inteligência artificial, ferramentas digitais e cibersegurança para otimizar processos. Sem este investimento, 80% dos executivos perspetivam desafios contínuos para a transformação dos custos. Portanto, não se esqueçam que a tecnologia pode ser uma aliada e não usem a tesoura sempre para o mesmo: cortar nos recursos humanos.