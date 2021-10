Costa força eleições: porquê?

O Sr. Vaz dono da pastelaria onde costumo beber café é um fino analista político formado em relações internacionais, ramo que nunca exerceu mas que o fascina. A análise que a seguir transcrevo com a devida vénia é dele.

O orçamento foi chumbado, não ontem mas na noite das eleições autárquicas quando Costa, celebrando a vitória, percebeu que a fraqueza e a divisão da direita dariam lugar a uma luta interna fratricida que a enfraqueceria ainda mais. Percebeu então que era o momento de avançar para eleições antecipadas que lhe conferissem a maioria absoluta. A direita enfraquecida e em convulsão a esquerda arcando com as culpas da dissolução da Assembleia.

Porque precisava Costa da maioria absoluta se tantos anos governara com a geringonça? Por três razões distintas:

a) porque se aproxima um surto de inflação que vai fazer subir os juros da dívida pública e, consequentemente, para cumprir metas de deficit a que o PS deseja manter, fará retrair ainda mais a despesa pública e aumentar impostos. Esta nova austeridade não terá nunca o apoio dos partidos à sua esquerda pelo que a maioria absoluta passou a ser considerada condição necessária para poder continuar a governar;

b) em caso de maioria absoluta a posição de Costa sairá muito reforçada o que lhe possibilitaria uma remodelação governamental de fundo e sem atritos necessária para se ajustar ao novo ciclo político-económico que conjugará austeridade orçamental e investimento do PRR, libertando-se dos ministros mais à esquerda;

c) porque com os resultados das ultimas legislativas Costa não renovou acordos à esquerda na esperança de jogar com o PAN, BE e PCP de forma isolada permitindo-lhe maior margem de manobra. O ano passado apanhou um susto com o voto contra do Bloco. Jurou para nunca mais. Esse erro tinha de ser corrigido.

Assim as negociações foram um logro para o PCP e para o BE. Nenhum acordo seria jamais atingido. Em desespero de causa o BE sugeriu uma medida do próprio programa do Partido Socialista (indemnização por despedimento de 20 dias de salario por cada ano trabalhado). Até essa foi rejeitada. Aí os bloquistas começaram a perceber a armadilha. A cena fora montada para a dissolução por António Costa. A vitimização começava.

A análise do Sr. Vaz pareceu-me fazer todo o sentido por isso a partilho aqui com os leitores. De facto, António Costa, político experimentado e arrojado, é um fino tacticista sempre capaz de colocar os seus adversários em posições muito desconfortáveis.

O CDS e o PSD em processo de desafios internos à liderança apresentam-se muito fragilizados. O Chega ameaça corroer ainda mais o eleitorado quer do CDS quer do PSD o que no sistema de Metodo de Hondt significa menos deputados pela soma dos votos do que se esses fossem concentrados. A Iniciativa Liberal também tem uma palavra a dizer enfraquecendo ainda mais a direita. O BE e o PCP a arcar com as culpas da estratégia de dissolução de Costa. Tudo parece apontar para a maioria absoluta do PS. É, de facto, de se lhe tirar o chapéu.

Pena é que os grandes prejudicados sejam todos aqueles cujos rendimentos e investimentos vão ser afetados pelo arrastar no tempo da aprovação orçamental. Pena é que estas estratégias maquiavélicas sejam feitas à custa do país.