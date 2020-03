O super ministro Mário Centeno, que tem o mérito de colocar as contas públicas no bom caminho, tem sido uma ausência muito notada em tempo de crise viral, criada pelo Covid-19.

Os empresários têm perguntado ‘o que é feito do ministro das Finanças?’ e questionado se ‘o Ronaldo das Finanças só aparece para cobrar e para cativar?’.

Em tempo de guerra, já seria avisado ouvir uma palavra de quem tem a pasta do tesouro nacional.

As empresas estão a ficar asfixiadas e esperariam mais do governo. Mais, sim. Mais porque os 200 milhões da linha serão migalhas face à forte crise financeira que se antevê; mais porque as PME e as confederações patronais de vários sectores antecipam fortes dificuldades no acesso a este dinheiro anunciado pela Economia; mais porque o layoff tem de ser ainda mais simplificado e prolongado para dar tempo de muitas empresas se restabelecerem; mais porque as Finanças poderiam, por exemplo, propor uma moratória (prorrogação do prazo de prazo) nos pagamentos de impostos e segurança social a que as empresas estão sujeitas sem que tenham receitas para lhes fazer frente nos próximos meses; mais porque a própria banca tem de ser chamada para a mesa de debate e negociações no âmbito do plano de contingência, admitindo uma prorrogação de pagamento de empréstimos e linhas de tesouraria. Até porque, o fim desta crise não está sequer à vista.

Os bancos estão mais capitalizados, têm maior liquidez e melhores rácios em geral e têm vindo a melhorar a qualidade dos ativos. À exceção do Novo Banco, os maiores já apresentaram lucros que estão acima dos registados em 2018. Hoje, se por um lado também a banca receia os impactos da crise viral, por outro deveria antecipar-se mostrando e dando provas reais que estão realmente do lado das empresas. Não basta aumentar comissões aos clientes para fazer brilharetes nas contas. É necessário ter uma visão de futuro, é preciso arregaçar as mangas e dar o exemplo.

É nestes momentos que se vê, e se confirma, quem está realmente do lado da solução e não do problema e que é necessário ter um claro sentido de serviço público e de responsabilidade coletiva.