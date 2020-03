Covid-19. Não podemos morrer da cura

Se é certo que a complexidade dos regimes legais até então existentes se revelaram insuficientes para enfrentar situações de urgência como aquela que atravessamos, há igualmente que reconhecer que as medidas, temporárias e excecionais, que têm vindo a ser aprovadas pelo governo estão no sentido correto. Mas não chega. Existe um sério e incapacitante problema de liquidez nas empresas portuguesas.

A prossecução de atividade revela-se, de dia para dia, cada vez mais difícil de cumprir. São já muitos os trabalhadores impedidos de prestar trabalho. São visíveis as interrupções do circuito económico, as limitações de fornecimento de bens e serviços, os incumprimentos contratuais, a diminuição de receitas e, em muitos casos, a paralisação total. É urgente proteger as nossas empresas e os nossos trabalhadores e, dessa forma, a nossa economia.

Os pressupostos e procedimentos de que dependem as medidas até então aprovadas (entre as quais se destaca o designado “lay-off simplificado”) continuam a deixar sem resposta a grande maioria das empresas. É necessária a verificação de uma situação de crise empresarial, a regularização das situações contributivas e tributárias e é, sobretudo, necessário encetar um procedimento junto da Segurança Social, para o qual não está ainda disponível qualquer mecanismo. E até lá? Como “sobrevivem”? O recurso a soluções alternativas (como os regimes de teletrabalho e de adaptabilidade ou o art. 309º/1/a) do Código do Trabalho) não é suficiente para fazer face à atual situação de calamidade em que estão imersas as empresas.

O governo enfrenta uma tremenda luta diária, ainda por cima em várias frentes, às quais tem de dar resposta. É difícil e todos estamos solidários. São, no entanto, necessárias soluções simples, práticas e de efeito imediato, das quais dependerá a “sobrevivência” da nossa economia.

Ao governo compete decidir se quer injetar liquidez nas empresas com o objetivo de as salvar e manter postos de trabalho, ou, ao invés, destinar esses milhões à Segurança Social no apoio ao desemprego.

Como profissional na área, tenho acompanhado de perto o desespero e a angústia vivida pelos empresários que sofrem pelos seus trabalhadores e pela viabilidade dos seus projetos. Deparam-se, afinal, com medidas de médio prazo quando a sua vida se joga agora! São quase como convidados a adotar as medidas de ultima ratio como as extinções de postos de trabalho ou despedimentos coletivos. Sou testemunha da tenacidade, resiliência e determinação de muitos que insistem em resistir. Vivemos tempos de exceção e, por isso mesmo, temos de reagir com medidas que possam imediatamente ser acionadas, sob pena de morrermos com a cura.

Este meu contributo serve apenas para apelar a que todos juntos consigamos encontrar as melhores soluções num tempo de guerra, em que a velocidade do tempo não nos pode dilacerar. Haja esperança!

Eduardo Castro Marques, advogado de laboral, da Cerejeira Namora, Marinho Falcão