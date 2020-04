Covid-19: o derradeiro teste à União Europeia?

A pandemia Covid-19 veio colocar desafios hercúleos à União Europeia, voltando a evidenciar a dicotomia entre países do Sul e do Norte que, em tempos de crise, temem as implicações políticas de qualquer passo em direção a uma maior integração. E é, na verdade, essa a grande entrave à aprovação e, consequente, emissão das chamadas eurobonds, títulos de dívida comuns a todos os Estados-membros que mitigariam os efeitos da crise económica que já se fez sentir.

A possibilidade dos Estados-membros da União Europeia – pelo menos, os da zona euro – emitir dívida pública comum não foi colocada agora, pela primeira vez. Durante a crise económica espoletada em 2009, o tema foi amplamente discutido. A esse respeito, o então primeiro-ministro luxemburguês Jean-Claude Juncker e o ministro das Finanças italiano Giulio Tremonti propuseram, num artigo publicado no Financial Times, a criação de uma Agência Europeia de Dívida que substituiria a EFSF e que teria competências para a emissão de títulos de dívida comuns. O grande obstáculo aqui tem que ver com o menor ou maior respeito que os Estados-membros têm pelas regras de política orçamental. Isto é, a emissão de títulos de dívida pública comum da zona euro implica que a dívida de um Estado-membro seja garantida por todos.

Do ponto de vista político, isso cria um enorme dilema para Estados-membros como a Alemanha ou a Holanda que: (1) têm um controlo rigoroso das suas finanças públicas; (2) conseguem, individualmente, taxas de juro abaixo da média europeia; (3) têm de justificar perante o eleitorado a assunção de dívida de Estados com uma situação financeira mais frágil que, tradicionalmente, se desleixam em matéria de controlo de contas.

A decisão quanto à emissão ou não de eurobonds foi adiada mais quinze dias sendo certo que a mesma pode decidir, de forma definitiva, o futuro da União Europeia. A importância de um mercado de dívida pública comum é maior do que nunca, já que a crise provocada pela pandemia vai obrigar os países da Zona Euro a procurar financiamento. Uma resposta financeira comum facilitaria a obtenção de empréstimos, a coordenação das expansões monetárias e fiscais e fortaleceria o euro, enquanto moeda única.

É certo que a Comissão Europeia tem coordenado já uma resposta comum à crise económica sendo de destacar: a implementação, ao abrigo do artigo 107.º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, de um quadro temporário que permite aos Estados-membros maior flexibilidade na concessão de auxílios de Estado e, com a aprovação dos Ministros das Finanças da União, a ativação da cláusula de derrogação de âmbito geral do Pacto de Estabilidade e Crescimento que permite aos Estados-membros escusarem-se, justificada e temporariamente, ao cumprimento das regras orçamentais.

Porém, importa saber se as medidas, até agora, adotadas serão suficientes e se a União Europeia está disposta a dar o passo para a verdadeira integração financeira ao acordar na emissão de dívida comum. Os especialistas financeiros respondem à primeira questão com um redondo não. Os políticos, por seu lado, ainda pensam sobre a resposta à segunda questão sendo que o tempo escasseia. Acresce ainda que esta não é uma crise igual à de 2009 e que, tendo já decorridos vinte anos desde a adoção do euro e, consequente, atribuição do poder de emissão da moeda ao Banco Central Europeu, está na hora da União parar de andar a duas velocidades. Ou há verdadeira integração monetária e financeira, ou não é. Pensar os dois temas como realidades distintas é, como se verá, um erro.

Daniela Guimarães é advogada da Antas da Cunha ECIJA