Covid-19, publicidade e um apelo nacional

Ainda muito cedo para reagir sobre os efeitos do covid-19 nas atividades económicas em geral e na indústria publicitária em particular. Já é, no entanto, patente que um conjunto de marcas e anunciantes estão a alterar aquilo que tinham previsto. Há informação sobre cancelamentos de campanhas – nomeadamente as ligadas à realização de eventos, feiras, conferências, espectáculos. Mas também as que têm que ver com alguma atividade sazonal especial no próximo período da Páscoa.

É impossível quantificar o que isto vai significar – o simples cancelamento dos jogos da Liga implica não só a não concretização das ações publicitárias dentro dos estádios mas também a publicidade nas transmissões televisivas. É muito provável que se mais medidas de restrição de circulação forem tomadas haja meios que ganhem relevância – como a televisão, o digital e a rádio – e outros, nomeadamente o outdoor, que percam capacidade de comunicação porque é expectável uma diminuição do tráfego pedonal e automóvel nas ruas das grandes cidades.

Como acontece sempre em situações desta natureza as pessoas vão procurar informação; o consumo de televisão vai aumentar, seja por essa via, seja porque há mais pessoas em casa que, além de informação, vão procurar séries, filmes, entretenimento. É impossível prever como evoluirá a audiência dos canais generalistas versus canais de cabo e plataformas de streaming. Mas é seguro dizer que vai haver mais gente a ver televisão durante mais tempo até a situação normalizar. Se alguns anunciantes podem ter tendência a abrandar a comunicação, outros poderão seguir os ensinamentos de crises anteriores e aproveitar este potencial de comunicação para reforçar a notoriedade das respetivas marcas para, quando a crise passar, elas terem um posicionamento reforçado na recordação dos consumidores.

Num mundo ideal poderia haver nesta circunstância um esforço nacional, de governantes, criativos e grupos de media para trabalharem em conjunto no reforço da comunicação e na difusão de conselhos básicos e simples. Não creio que fosse impossível montar rapidamente uma campanha institucional sobre as precauções a tomar, de difusão massificada oferecida pelos operadores de televisão, desenvolvida probono por criativos e que envolvesse as principais figuras da televisão portuguesa num conjunto de mensagens simples, em spots muito curtos, no máximo de 15 segundos, para poderem ser difundidos em canais generalistas, cabo e vídeo online. Um esforço nacional de comunicação, uma participação dos media e seus protagonistas na sociedade, em prol de um reforço da compreensão do que se pode fazer para vencer esta batalha. Não é utopia, pode ser realidade.

Membro do Conselho Executivo da Nova Expressão, Agência de Planeamento de Media e Publicidade