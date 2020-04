Covid-19: Sobreviver e avançar (parte I)

Este é o primeiro de uma série de três artigos que abordam um conjunto adicional de medidas necessárias no apoio à redução na velocidade de contágio e que, simultaneamente, assegurem o regresso à atividade económica e trabalho, possibilitando assim o imprescindível funcionamento socioeconómico do país.

O primeiro artigo foca na contenção da propagação, o segundo no funcionamento sócio-económico do país e, por fim, o terceiro na forma como a Europa necessita trabalhar para, por um lado, assegurar o controlo da propagação do vírus e, por outro, garantir a retoma do funcionamento da sociedade e da economia.

Este é o maior combate coletivo que as gerações atualmente vivas já enfrentaram. Enquanto a ciência não tem as soluções de resolução definitiva é necessário encontrar soluções que, apesar de transitórias, devem ser funcionalmente robustas na mitigação da crise que atualmente vivemos. É conveniente aproveitar algumas das imposições que esta crise apresenta, numa rara oportunidade de pararmos, pensarmos e consequentemente atuarmos numa direção construtiva e inovadora, e apesar da incompatibilidade que à primeira vista aparentam, há três campos de intervenção onde é necessária simultaneidade na ação:

– A contenção da propagação do vírus,

– O funcionamento socioeconómico do país,

– A resposta conjunta da Europa na contenção da propagação descontrolada e política monetária inovadora.

Este primeiro artigo apresenta um conjunto de medidas adicionais àquelas que já vigoram e cuja aplicação contribuirá para o reforço da compatibilidade entre a travagem do contágio e a retoma do funcionamento socioeconómico do país.

Medidas adicionais com vista à travagem da contaminação:

– Em locais públicos e locais de trabalho com mais de uma pessoa, uso obrigatório de um artefacto de proteção da face (máscara ou viseira);

– Em todos os transportes públicos e em locais comerciais abertos ao público, com particular destaque para supermercados e postos de abastecimento de combustíveis, deve haver lugar à obrigatória desinfeção das mãos de todos os clientes, preferencialmente através de um dispositivo automático ou com um funcionário a fazê-lo. De seguida devem ser entregues ou disponibilizadas luvas descartáveis (à imagem das que há muito tempo são disponibilizadas nos postos de abastecimento de combustíveis);

– Todos os instrumentos que sejam manuseados por clientes (exemplos: cestos e carrinhos nos supermercados; mangueiras nos posto de abastecimento e pegas nos transportes públicos) devem ser regularmente desinfetados por funcionários exclusivamente dedicados a essa tarefa;

– Obrigatoriedade de desinfeção de embalagens em todo os processos de logística de abastecimento (exemplos: entregas ao domicílio, take away de refeições e embalagens nos supermercados);

– Aumento da distância social de segurança para 3 metros;

– Redução para 1/3 da lotação em elevadores (incentivando o uso das escadas) e em todos os meios de transporte públicos e privados (com exceção na utilização de veículos privados no transporte de familiares que vivam na mesma casa);

– Proteger as fronteiras e controlar com testes e quarentenas todas as entradas provenientes do estrangeiro;

– Reforço do grau de proteção às gerações mais velhas – tema bastante complexo e que exige uma substancial mobilização de meios imobiliários, de estruturas humanas e de equipamento médico;

– Reforço da limpeza e higienização urbana à imagem do que algumas autarquias já fazem.

Enquanto a comunidade científica não chega a soluções que podem passar pelo desenvolvimento de vacinas, fármacos ou modelos sócio comportamentais com vista ao desenvolvimento controlado da imunidade de grupo, é necessário garantirmos que o sistema de saúde não entra em colapso, sendo essa a razão maior para que a sociedade se organize no sentido de evitar a propagação descontrolada do vírus. O esforço e disciplina coletiva são na fase que atravessamos a melhor garantia de bons resultados.

Eduardo Baptista Correia é CEO do Taguspark e professor da Escola de Gestão do ISCTE