Crise do Trigo em vias de resolução

O Wall Street Journal (WSJ) de hoje, 30 de Junho, refere que a crise de abastecimento do trigo começa a desvanecer-se com o bom tempo nos Estados Unidos e na Austrália e com a intensificação das exportações russas, através de um fluxo maior de barcos carregados e expedidos através do Bósforo.

O bom tempo nos Estados Unidos e na Austrália vão permitir a estes países exportar mais cereais para os países anteriormente fornecidos pela Ucrânia.

Por outro lado o primeiro barco de trigo de Donbass saiu também do porto de Berdyansk, perto de Mariupol, no mar de Azov levando 7.000 toneladas de cereal, um porto controlado pelas tropas independentistas e russas. Por outro lado a Rússia retirou-se da Ilha da Serpente para permitir a criação de um corredor marítimo para que o trigo possa sair em segurança da Ucrânia.

Com a conjugação destes três fatores a crise do trigo fica em vias de resolução, assegurando-se o abastecimento dos países compradores, nomeadamente o de alguns países do Norte de África. Boas notícias que se seguem a uma crescente preocupação internacional.

Fica comprovado que o mercado internacional de cereais é bastante resiliente e capaz de substituir rapidamente a saída de um grande exportador como o era a Ucrânia. A oportunidade economia tinha sido antecipada e as colheitas beneficiaram de condições climáticas favoráveis.

Fica também claro que bons aliados são, tal como os inimigos, também ferozes concorrentes, capazes de ocupar o mercado deixado vago pela Ucrânia. Basicamente esse espaço está a ser dividido entre a Rússia e os Estados Unidos. Será que se retirarão depois da guerra, ou deixarão a Ucrânia privada de uma das suas exportações principais?

Sendo uma boa notícia para o mundo não deixa de ser uma pesada derrota para a Ucrânia que estava a usar esta crise para pressionar alguns países a posicionar-se contra a Rússia. Está em vias de perder essa arma.

A guerra total, um conceito de estratega alemão Carl von Clausewitz, mantém-se plenamente atual. Para além do confronto militar, a guerra estende-se a várias outras frentes, nomeadamente mediática, diplomática e económica. E nesta última os aliados podem ser também inimigos que se aproveitam da fraqueza uns dos outros.

A guerra da Ucrânia é um grande lição sobre a guerra total moderna. Vale tudo, mesmo arrancar olhos. Muito triste. A Paz é a única salvação e solução.