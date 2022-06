Crise, inflação e crédito - a vida em três actos

O ano de 2022 vai sensivelmente a meio e a expectativa de que a crise decorrente da pandemia da covid-19 seria um capítulo próximo do fim sofreu uma mutação atípica, não em função do vírus SARS-CoV-2 (tampouco por causa do monkeypox), mas em função da guerra na Ucrânia e as ramificações económicas globais que a mesma representa.

As restrições e alterações comportamentais que o coronavírus determinaram são vastas e notórias: desde mudanças drásticas em termos sociais (a limitação de horários de funcionamento, o acesso a espaços públicos ou a eventos culturais, a modificação de hábitos de higiene e relacionamento humano) a manifestações laborais (a disseminação do teletrabalho enquanto modalidade preferencial de prestação de trabalho).

A crise das matérias-primas que emergiu da pandemia - os confinamentos abalaram o processo logístico de captação, alteração, transporte, etc. - afectou o mundo de um modo transversal, evidenciando o carácter global e a interdependência de que os mercados nacionais padecem.

Como manifestação incontornável da crise, e num momento que se esperava de regresso paulatino à normalidade em termos de padrões de consumo, o mundo vê-se a braços com o fenómeno da inflação (subida generalizada do preço de bens e serviços).

Não é um fenómeno novo, muito menos inesperado, no sentido em que a inflação tem uma componente histórica, assumindo-se - inclusivamente - em termos de gestão e política económica, que é desejável que exista, desde que moderada.

O que temos vindo a assistir, todavia, é que após a pandemia surgem novos factores disruptivos em função do conflito armado da responsabilidade da Rússia. Enquanto operador económico global, a Rússia tem papel fulcral no fornecimento energético e alimentar, ao passo que a Ucrânia desempenha igualmente um papel de relevo na exportação de produtos agrícolas, sendo, inclusivamente, comumente denominada de "Celeiro da Europa".

Às limitações directamente decorrentes do conflito militar entre as partes, juntam-se as repercussões das sanções económicas determinadas pelas demais nações, que têm como efeito imediato e incontornável o encarecimento de matérias-primas e o subsequente processo de fabricação.

Este aumento acentuado de custos é um dos pilares justificativos da elevada inflação com que nos deparamos em Portugal, pelo que será pertinente salientar como é que o fenómeno da inflação terá expressão no que diz respeito à concessão de crédito.

De acordo com os dados mais recentes facultados pelo Banco de Portugal (Abril de 2022), o montante total de empréstimos concedidos pelos bancos às empresas era de 76,4 mil milhões de euros, o que representa uma taxa de variação homóloga de 3,1% em relação a Abril de 2021.

Por outro lado, no que respeita aos particulares, o crédito para habitação cresceu 4,8% e o crédito ao consumo cresceu 5,1%, relativamente a Abril de 2021.

A reacção contra a crescente inflação surge, numa primeira linha, por via do aumento das taxas de juro de referência, sendo que o Banco Central Europeu já avisou que a tendência de crescimento veio para ficar.

Como explicar que perante uma subida acentuada de preços a resposta possa surgir com um correlativo aumento das taxas de juro?

A resposta deverá passar por uma questão de percepção e de incentivos. As taxas de juros de referência desceram para mínimos históricos de molde a potenciar estímulos ao investimento e ao consumo em tempos de crise. Uma vez (aparentemente) ultrapassado o período negro, perante uma retoma para níveis pré-covid (os índices relativos ao consumo e às exportações já ultrapassaram os valores de 2019), seria natural e expectável que as taxas de juro sofressem variações positivas, mas não a esta velocidade.

Com o aumento das taxas de juro, particulares e empresas terão que reponderar os gastos mensais e rever decisões de investimento, na medida em que terão encargos fixos mais elevados (no que respeita a contratos já em vigor) e assistirão à redução de oportunidades de negócios (em função dos novos contratos de crédito a celebrar em condições mais onerosas).

O prolongar da guerra na Ucrânia e a pressão que as instâncias internacionais vierem a determinar irão desempenhar um papel impactante no agudizar da inflação, mas tomando por referência os primeiros 100 dias de conflito, serão de esperar grandes alterações no quotidiano das famílias portuguesas por via do peso que o recurso ao crédito ainda desempenha na maioria dos operadores económicos.

Pedro Barbosa Morais, advogado da Cerejeira Namora Marinho Falcão

(ao abrigo do antigo acordo ortográfico)