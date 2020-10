Cristiano e o OE2021

O avanço da pandemia e o Orçamento do Estado (OE) marcaram a semana que agora termina. Muitos portugueses estiveram mais preocupados com o teste positivo à covid-19 de Cristiano Ronaldo do que com a tática do governo para conseguir a aprovação do OE2021 à esquerda. Um e outro podem dar-nos as maiores alegrias ou as maiores tristezas, dentro e fora de campo.

O OE2021 é claramente social e focado no rendimento das famílias e menos focado nas empresas. O problema é que está tudo ligado e sem boas empresas dificilmente se seguram postos de trabalho essenciais para quando a recuperação se tornar uma realidade. Quando o cofre não está cheio há que fazer ginástica para chegar a consensos e à popularidade desejada, a poucos meses das eleições autárquicas. O salário mínimo sobe, as pensões mais baixas também e o apoio extraordinário nasce para os mais desfavorecidos.

Este é o primeiro OE do ministro de Estado e das Finanças, João Leão, que escolheu o Dinheiro Vivo e a TSF para a sua primeira grande entrevista, em que ficamos a conhecer o seu pensamento político e económico, numa altura em que o governante e o país enfrentam o desafio da sua vida.

Dinheiro Vivo estreia novo site

Na semana do Orçamento do Estado, o Dinheiro Vivo estreou um novo site. Mais fácil de ler, mais simples de navegar e com novos conteúdos. Surpreende com nova imagem e tem uma estratégia de crescimento reforçada. Construído totalmente a pensar na experiência do leitor, tem um novo grafismo e evolui tecnologicamente, acompanhando a crescente utilização no mobile. Muda a arrumação das secções, para uma consulta mais rápida e intuitiva e estreia novos formatos de textos, vídeos, áudios ou infografias. Inaugura novas rubricas e responde às dúvidas dos leitores. E vai continuar a inovar no vídeo, áudio e podcasts.