Crónica breve de uma divergência anunciada

O Boletim Económico de outubro do Banco de Portugal valida, para o período entre 1995 e 2018, o que as estatísticas já mostravam, a descida consecutiva de Portugal no ranking do rendimento per capita dos países da UE 28. E se até 1995 o país convergia e figurava no 16.o lugar com um rendimento per capita de 80% da média da futura UE 28, em 2018 passou a 21.o, com 77% da média desses países. Divergimos e, pior, fomos ultrapassados por seis países do alargamento – Malta, R. Checa, Eslováquia, Eslovénia, Estónia e Lituânia -, que estavam longe de nós. Em breve será a Polónia.

O BdP, em linguagem muito técnica, atribui a divergência à perda de competitividade. Assim é parcialmente, mas a culpa não pode ser atribuída às empresas. Se são as empresas que fazem a economia, as políticas públicas condicionam a sua atividade, logo, a competitividade. Nestes 25 anos foram tantos os erros políticos que só um milagre evitaria que passássemos de últimos da UE 15 à cauda da UE 28. De facto, é medonha a assombração que atingiu o país devido às políticas públicas: procedimento por défice excessivo e ameaça de sanções da UE em 2002, bancarrota em 2011, maior dívida pública e máxima carga fiscal de sempre em 2018. E não vale invocar causas externas: essas atingiram outros, que as superaram.

Um condicionamento industrial burocrático que aborta ou retarda licenciamentos, tolhendo iniciativa e investimento e proíbe mesmo conhecer os recursos naturais do país, cavalgado que foi pela ecologia radical; uma justiça morosa e atentatória da concorrência, pilar da economia de mercado; uma política energética lesiva da competitividade, firmada na produção eólica, capital intensivo a laborar ao sabor do capricho do vento, responsável pelos custos energéticos mais altos da Europa; uma investigação tecnológica a gosto, mero gasto, sem perspetivas de mercado; e as políticas ad hoc dos últimos anos, incoerentes, porque movidas por interesses corporativos ou partidários são simples afloração do rol de políticas lesivas da competitividade. E se Portugal não regrediu mais, foi porque as empresas tiveram um comportamento notável face ao ambiente que lhes foi criado.