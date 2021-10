Cuidar da nossa mente deve fazer parte da rotina diária 

Assinala-se amanhã o Dia Mundial da Saúde Mental, uma data importante e que merece uma reflexão social sobre a forma como, enquanto indivíduos e enquanto sociedade, cuidamos da nossa mente e do nosso bem-estar.

Vivemos numa sociedade em permanente transformação, cada vez mais competitiva, e que exige de cada um de nós a capacidade para acompanhar estes novos tempos e encontrar o imprescindível equilíbrio pessoal, familiar e profissional para uma vida realizada e feliz. Mas também para conseguirmos mostrar o melhor de nós próprios em cada um destes momentos.

A Fundação José Neves tem inscrita a prioridade do Desenvolvimento Pessoal e da saúde mental num dos seus quatro pilares de atuação. E como missão despertar para o equilíbrio entre as dimensões intelectual e espiritual do conhecimento, fortalecendo o lado humano, moral e ético de cada cidadão.

Para concretizar esta aspiração, a FJN lançou em junho a aplicação de desenvolvimento pessoal 29k FJN, uma ferramenta de autoajuda totalmente gratuita, 100% digital e acessível a todos os portugueses, com o objetivo de melhorar a saúde mental, o equilíbrio emocional e o bem-estar.

A aplicação é cientificamente testada, combina tecnologia e psicologia e promove a ligação entre as pessoas e a partilha de experiências de uma forma enriquecedora e motivadora.

Já faz parte da vida de milhares de portugueses e de diversas empresas, como a Accenture, Bial, Farfetch, Galp e REN, que a promovem junto dos seus colaboradores. E conta com o apoio e a participação ativa de diversos portugueses reconhecidos, nomeadamente Catarina Furtado, Fátima Lopes, Luís Portela e Paula Amorim.

A partir de amanhã vai disponibilizar ainda mais conteúdos para os seus utilizadores, nomeadamente as meditações "Ultrapassar os desafios", "Aceita os teus pensamentos", "Relaxa"; "Vergonha" e "Dez respirações". Às quais se juntam os exercícios "Escolhe como ages", "Rótulos internos", "Sê gentil contigo", "Objetivos SMART", "Parar".

A aplicação 29k FJN é uma ferramenta para fazer parte do nosso dia-a-dia, para nos acompanhar e ajudar a superar os desafios do nosso quotidiano individual e coletivo. Com um efeito permanente e profundo.

É também uma aplicação que contribui para mitigar o estigma associado à saúde mental e a prova de que cuidar da nossa mente deve ser tão importante como qualquer outra atividade da nossa vida diária. Para experimenta basta fazer o download em https://joseneves.org/pt/download-29-k-fjn. Está nas nossas mãos cuidar da saúde mental.

Presidente Executivo da Fundação José Neves