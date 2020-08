Cultura do atraso e atraso económico

O respeito pelos outros é um princípio básico da vida numa sociedade democrática, mas é também uma poderosa alavanca económica que permite às sociedades inovar e prosperar. A falta de respeito, pelo contrário, propicia o desinteresse pelo destino comum e leva à estagnação, à diminuição da produtividade, e ao atraso económico e social.

Um exemplo concreto. O Ministério da Saúde anunciou no início da pandemia que iria fornecer diariamente dados estatísticos sobre a evolução da doença. E mais decidiu que o faria às 12 horas, como aliás ainda consta no sítio da internet da Direção Geral da Saúde. Poderia ter marcado para qualquer outra hora.

Apesar disso a informação raramente é fornecida à hora anunciada. Os dados são disponibilizados a maior parte das vezes entre as 14horas e as 15horas mas já sucedeu mais de uma vez o serem depois das 17horas. Esta situação provoca, obviamente, atrasos em cadeia e desperdícios de tempo, recursos, dinheiro e até do investimento de anunciantes, na comunicação social e em todo um conjunto de serviços que dependem destes dados. Eis como uma falta de respeito – não cumprir um compromisso livremente assumido – aliada à incompetência impacta em toda um conjunto de profissionais e de empresas.

Vamos no dia 168º da pandemia. Tendo verificado ser incapaz de assegurar o prometido o Ministério da Saúde não teve a hombridade de reconhecer a sua falha e alterar o compromisso para horário que possa realmente cumprir – por exemplo às 17horas. Eis como o desprezo pelo tempo dos outros funciona – não reconhecer erros e persistir neles sabendo que têm impacto negativo na vida de terceiros.

Exibem arrogantemente do direito a fazer os outros esperar, sabendo que ninguém os ousa interpelar e chamar à razão. Todos os dias mostram à nação que não precisam de cumprir o que dizem até nos mais pequenos detalhes como os horários.

Esta cultura do atraso sistemático, do não cumprimento de horários, da falta de respeito pelo tempo dos outros está instalada ao mais alto nível e desce, empurrada pelo exemplo, pela escala hierárquica e social até aos escalões intermédios da pirâmide. A partir daí inverte-se a situação. Aí do técnico, do jornalista, do doente, do utente, do cliente, do trabalhador, que chegue atrasado. A sua vez perdeu-se para sempre, a sua consulta adiada impiedosamente, o seu emprego fica ameaçado, a sua reputação manchada.

As empresas portuguesas tinham fama de fazer as suas entregas sempre atrasadas, o que na era do Just in Time lhes valeu ficarem com as encomendas dos artigos menos importantes ou desnecessários, perdendo oportunidades e volume de vendas. Foram punidas, aprenderam, melhoraram mais ainda não o suficiente.

É tempo de erradicar esta cultura do atraso. E o exemplo tem de vir de cima.