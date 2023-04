"Custe o que custar" - porque motivo o desaparecimento do Credit Suisse reforça o lugar da Suíça nas finanças globais

À medida que a Suíça digeriu a notícia da aquisição do Credit Suisse pela rival UBS, as manchetes foram inequivocamente sombrias. O acordo é um "escândalo histórico", escreveu o diário Tages-Anzeiger. Marca o "fim de uma era", de acordo com a emissora pública suíça SRF. O diário líder do país, Neue Zürcher Zeitung, encontrou palavras ainda mais fortes: "Um zombie desapareceu, mas foi criado um monstro", lê-se numa manchete. O comentador da NZZ Christoph Eisenring resumiu o sentimento esmagador quando escreveu que 19 de março de 2023 era um "dia negro para o lugar da Suíça nas finanças globais". Discordo.

É claro que é literalmente o fim de uma era em que uma instituição bancária de 167 anos, quase sinónimo de finanças suíças, deixa de existir como uma entidade independente. E há questões importantes, ainda por responder, sobre o negócio mediado pelo governo suíço e as suas implicações a curto, médio e longo prazo. Mas o falecimento do Credit Suisse tem sido anos de trabalho, um lento e doloroso desenrolar marcado por decisões desastrosas, apostas multibilionárias que se desviaram, uma porta giratória no chão do c-suite, e uma constante erosão da confiança. A sua capitalização de mercado de 100 mil milhões francos suíços em 2007 tinha ressequido para um valor insignificante de 7 mil milhões na semana passada. A ação rápida e decisiva durante o fim de semana por parte de um conjunto diversificado de intervenientes públicos e privados mostra que a Suíça permanece digna de confiança como um lugar para se bancar.

"Não me comparem com o Todo-Poderoso". Comparem-me com a alternativa", é um dos aforismos favoritos do Presidente dos EUA, Joe Biden. Imaginemos como poderia ter sido segunda-feira, 20 de março de 2023. Durante a noite, o preço das ações do Credit Suisse teria provavelmente estado sob maior pressão nos mercados asiáticos, levando a uma queda acentuada assim que Zurique abrisse na segunda-feira de manhã. Assustados por uma queda livre do preço das ações, os depositantes teriam acelerado ainda mais os levantamentos, ultrapassando rapidamente os 10 mil milhões de francos suíços da semana anterior em saídas. Várias contrapartes do Credit Suisse já tinham refreado quaisquer novas transações com o banco, e algumas delas poderiam ter-se movimentado para desanuviar as suas posições.

Com as anteriores linhas de vida do Banco Nacional Suíço claramente não acalmando os mercados, e o risco de contraparte assumindo o centro das atenções, os receios dos investidores poderiam ter-se espalhado a outros bancos e instituições financeiras europeias, por sua vez exercendo pressão sobre os preços das suas ações e liquidez. E é assim que o fracasso do Silicon Valley Bank nos EUA, combinado com a escolha errada das palavras do presidente do Banco Nacional Saudita Ammar al-Khudairy numa entrevista à Bloomberg TV ("A resposta é absolutamente negativa", em resposta a uma pergunta sobre o reforço da participação acionista saudita no Credit Suisse), poderia ter desencadeado o tipo de dinâmica de contágio que envolveu os mercados financeiros globais em 2008.

Naturalmente, nada disto aconteceu porque a trindade do Banco Nacional Suíço, o regulador financeiro Finma, e o Ministério das Finanças suíço organizaram um casamento de caçadeira, aplaudido pela Reserva Federal e pelo Tesouro americano, bem como pelos reguladores em Bruxelas e Londres. Para conseguir isto, estavam dispostos a pôr de lado os padrões básicos de boa governação empresarial; impor um corte de cabelo significativo aos acionistas do Credit Suisse, incluindo poderosos investidores da Arábia Saudita e do Qatar; exterminar os 16 mil milhões de francos suíços de obrigações de capital Tier 1 (AT1) adicionais; expor os contribuintes a responsabilidades futuras desconhecidas; aceitar perdas significativas de postos de trabalho na Suíça; e criar um quase monopolista na banca nacional.

Deixem-me ser claro: como liberal, não estou entusiasmado com o que se passou. Simpatizo com aqueles que argumentam que o capitalismo significa que por vezes as empresas vão à falência, que precisamos de mais concorrência e não menos, e que toda a noção de "demasiado grande para falhar" é um perpétuo risco moral que convida à assunção de riscos excessivos. E, no entanto, vivemos num mundo em que os governos, se necessário, devem estar preparados para tomar medidas decisivas. Quer esteja a responder à covid, a mobilizar-se para apoiar a Ucrânia, a manter as luzes acesas no meio da escassez de gás, a reduzir a dependência dos semicondutores taiwaneses, ou a enfrentar os sindicatos franceses sobre as reformas das pensões, os governos assertivos estão de volta.

Porque é que alguém deveria ser tranquilizado pelo facto de o governo suíço estar disposto a atropelar princípios, interesses poderosos, e até mesmo a lei? "Goza-se com ditaduras e depois pode-se mudar a lei durante o fim de semana. Qual é agora a diferença entre a Arábia Saudita e a Suíça", citou uma pessoa próxima dos três maiores acionistas do Credit Suisse no Médio Oriente ao Financial Times. As ações do governo suíço são tranquilizadoras precisamente porque são dispendiosas (financeiramente e talvez de reputação) e porque representam um afastamento tão decisivo dos protocolos estabelecidos e das expectativas anteriores. Em 2012, Mario Draghi salvou o Euro com três palavras poderosas, dizendo aos investidores que o BCE estava disposto a fazer "o que fosse preciso" para preservar a moeda comum. O facto de os políticos em Berna terem conseguido reunir um acordo desta magnitude durante um fim de semana, em concertação com os homólogos americanos e europeus, envia um sinal inequívoco: que o governo suíço fará "o que for preciso" para preservar e proteger a estabilidade financeira. Em última análise, num mundo de caos e turbulência, esta é uma boa notícia para aqueles que se preocupam com o lugar da Suíça nas finanças globais.

Professor de Estratégia e Política Económica do IMD