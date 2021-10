Custos e benefícios da Inteligência Artificial

Nesta crónica discuto vários custos económicos, políticos e sociais potencialmente associados à robótica e, particularmente, à Inteligência Artificial, caso se mantenha a trajetória de implantação atual e permaneça não regulamentada. Ainda que não exista evidência empírica conclusiva sobre a totalidade dos custos creio que pode: (i) prejudicar a concorrência, a privacidade e a escolha de cada consumidor; (ii) alimentar a desigualdade e reduzir salários; (iii) afectar negativamente a democracia.

Esses custos potenciais não são inerentes à natureza da tecnologia em causa. Estão relacionados com o uso; com efeito, a sua utilização pode capacitar empresas e governos contra trabalhadores e cidadãos. Assim, para limitar e reverter potenciais custos haverá certamente que elaborar regulamentos e realizar determinadas medidas de política.

Especificando, para muitos, a Inteligência Artificial é a tecnologia mais interessante de nossa era, prometendo o desenvolvimento de "máquinas inteligentes" que podem superar os humanos em várias tarefas, criar novos produtos, serviços e recursos e até mesmo construir máquinas que podem melhorar futuramente a Inteligência Artificial atual para além do que seria possível com as capacidades humanas.

A Inteligência Artificial pode ser tudo o que os seus mais entusiastas criadores e impulsionadores sonham, mas terá também efeitos transformadores na economia, na sociedade e na política nas próximas décadas. O impacto nas redes sociais, nos "mercados" de dados, no monitoramento de trabalhadores e na automação do trabalho são já bem visíveis.

Ora, os efeitos generalizados da Inteligência Artificial na sociedade leva a que se considere também o potencial lado "negro" associado à sua utilização, até porque, atualmente, as principais decisões sobre o futuro da Inteligência Artificial estão a ser tomadas por um grupo restrito de executivos e engenheiros em algumas empresas, e por alguns políticos.

A última década testemunhou um rápido progresso a este nível, sendo que os algoritmos de Inteligência Artificial são agora usados por quase todas as plataformas online e em quase todos os setores. Os próprios governos passaram a recorrer à Inteligência Artificial, especialmente nos sectores da justiça criminal, tributário, controlo aduaneiro e imigração. Como muitas plataformas tecnológicas podem ser usadas para o desenvolvimento de uma variedade de novos produtos, serviços e técnicas de produção, há uma série de opções sobre como devem ser desenvolvidas as tecnologias de Inteligência Artificial.

Num artigo recente, Daron Acemoglu considera que há, efectivamente, três grandes áreas em que a implantação da Inteligência Artificial pode ter significativos custos económicos e sociais, se não houver regulamentação: (i) na obtenção e controlo de informações; (ii) no mercado de trabalho; e (iii) a nível político.

Ao nível da obtenção e controlo de informações, a necessidade da Inteligência Artificial por dados e a capacidade das técnicas de Inteligência Artificial para os processar potencia que empresas e plataformas possam coletar e implantar quantidades excessivas de informações sobre os indivíduos, permitindo-lhes capturar mais do excedente dos consumidores por meio da discriminação de preços ou violar a sua privacidade ao nível do processamento e uso dos dados. Acresce que as empresas com "mais dados" podem obter uma grande vantagem competitiva sobre as concorrentes, que, para além de penalizar a concorrência, lhes permite extrair mais do excedente dos consumidores. Acresce que as empresas podem identificar e explorar vulnerabilidades dos consumidores, conduzindo-os a níveis mais baixos de utilidade e, simultaneamente, a distorções na composição dos produtos no mercado.

Relativamente ao mercado de trabalho, a automação é uma forma poderosa de eliminar postos de trabalho. É certo que tal pode fazer parte do processo natural de crescimento de uma economia, mas é igualmente certo que pode ser excessiva. Neste caso, tende a limitar as tomadas de decisão por humanos à medida que mais e mais decisões são entregues às máquinas, e conduz a um controlo dos empregadores sobre os empregados que pode gerar ineficiências sociais significativas.

A Inteligência Artificial tende também a dificultar a democracia. Com efeito, pode facilitar a propagação de informações falsas e polarizar a sociedade, pode permitir que os governos monitorizem e eliminem dissidentes, e pode tornar os trabalhadores menos indispensáveis tornando a população mais dependente de quem exerce o poder.

Em suma, embora não seja particularmente contra a Inteligência Artificial, que é, efetivamente, uma plataforma tecnológica promissora, considero que há a possibilidade de gerar enúmeros custos. É verdade que estes são evitáveis e que se acontecem será por causa das escolhas feitas, pela ausência de regulamentação adequada e por pressão social para encorajar o uso nefasto da tecnologia.

Óscar Afonso, docente da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e sócio fundador do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF)