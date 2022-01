Da bolha de Silicon Valley para a prisão

Há muitos crimes que ficam por punir no vasto sistema judicial norte-americano. Mas quando a fraude é tão escandalosa e baseada na mais fina hipérbole de Silicon Valley, o sistema não perdoa. Elizabeth Holmes acaba de o confirmar: defraudar investidores com mentiras num mercado tão rigorosamente capitalista dá mau resultado - potencialmente pior que cometer crimes de sangue.

Elizabeth Holmes é a fundadora da Theranos, que em tempos apareceu como uma das mais excitantes startups do sector da saúde. Depois de um longo processo de acusação e três meses de julgamento por fraude, foi considerada culpada em quatro das onze acusações que enfrentou. Arrisca-se a uma pena de até vinte anos de prisão.

A história de Holmes é grotescamente fascinante, um enredo que desafia a nossa percepção da realidade. Habituados que estamos a salivar perante as histórias de visionários que começaram em garagens e gurus insuportáveis que mudaram o mundo, olhar para a ascensão e queda de Elizabeth Holmes é um exercício importantíssimo no desmontar da mitologia do fundador messiânico.

A voz profunda e os olhos esbugalhados de Holmes, que raramente pestanejava, impregnaram a sua missão de uma aura quase mística. Aquilo que ela dizia que queria fazer era notável. Se tivesse sido bem sucedida, toda a indústria dos testes laboratoriais teria sofrido um avanço sísmico - e senhores, como entendemos neste momento de loucura omicrónica a importância da rapidez e fiabilidade.

Holmes concebeu uma máquina que poderia, com apenas uma gota de sangue, detectar várias doenças e condições de saúde num processo extraordinariamente rápido. Imaginem, uma caixa inteligente que ingeria uma gota de sangue e cuspia um relatório com positivos ou negativos para uma série de doenças. Podia ser instalada em todas as farmácias do país e dar aos consumidores uma forma revolucionária de despistarem condições de saúde, sem terem de extrair seringas e mais seringas de sangue num centro de análises. A uma fracção do preço. Era um plano ousado, corajoso, ambicioso - e patentemente impossível.

A tecnologia com que a Theranos estava a trabalhar não conseguia atingir estes resultados. Mas em vez de dar um passo atrás e refazer o seu plano de negócio, Elizabeth Holmes continuou a dizer aos investidores que isto era possível e a levantar rondas de financiamento milionárias com base numa tecnologia que não funcionava. "Fingir até conseguir" pode ser um bom mote para influenciadores do Instagram, mas é muito má ideia quando se trata de testes laboratoriais e doenças potencialmente fatais.

"Holmes escolheu a fraude em vez do falhanço do seu negócio", disse o procurador Jeffrey Schenk nas alegações finais do julgamento. "Ela escolheu ser desonesta com os seus investidores e pacientes. Essa escolha não foi apenas insensível, foi criminosa."

É raro que um arguido num julgamento com este mediatismo internacional e uma fasquia tão elevada abra a boca para testemunhar, mas foi isso que Holmes fez. Sentou-se no banco das testemunhas para justificar as suas acções, dizendo que acreditava realmente na tecnologia da Theranos e divergindo a culpa para os empregados.

Não resultou, embora espelhe bem a realidade alternativa em que ela vive e a ausência de remorso ou vontade de auto-responsabilização. Milhares de documentos apresentados em tribunal provam que ela sabia que a tecnologia não funcionava, e os seus técnicos disseram-lhe isso repetidamente. Ainda assim, caminhou com a fraude o mais longe possível e só caiu quando a Theranos foi dissolvida à força, embrulhada num pesadelo legal de investigações e eventual acusação.

A Wired chamou a este veredicto um momento "termómetro" para Silicon Valley, onde tantas vezes a bolha incha demasiado e rebenta na cara de toda a gente. Será? Haverá mesmo aqui uma lição duradoura? Poderão os aspirantes a ser o próximo Steve Jobs extrair daqui a sobriedade que tantas vezes falta?

Haja o que houver, Elizabeth Holmes sentirá, na pele, as consequências da sua fraude. E só isso já não é mau para começar 2022.