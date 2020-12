Da Universidade Facebook, chegaram os especialistas de sofá em vacinas

A mãe no parque infantil comentava que o "cocktail" das vacinas nos Estados Unidos é extremamente perigoso, enquanto passava um copo com batido verde ao filho ainda de fraldas.

Ao telefone, um amigo dizia-me que não iria tomar a vacina contra a covid-19 porque depois de toda a gente tomar já não seria necessário. Uma amiga publicou no Instagram uma foto com uma mensagem críptica anti-vacina. E constatei, com horror, que a actriz que dá vida à fantástica Cara de "The Mandalorian" é uma chalupa das conspirações na vida real.

Com o início da vacinação em massa, está aberta a época dos especialistas de sofá em vacinas, licenciados pela Universidade do Facebook. É capaz de ter sido nesta rede social que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro tirou a ideia de que a vacina da Pfizer transforma as pessoas em jacarés. Essa tirada foi pura "crocodilagem", mas rendeu dos memes mais engraçados que vi ultimamente no Instagram.

A piada dura pouco, no entanto. A desinformação sobre a vacina que nos pode tirar deste inferno pandémico circula mais rapidamente do que as redes sociais conseguem apanhá-la. Se uma parte significativa da população recusar vacinar-se, vamos andar nesta corda bomba durante muito mais tempo.

Infelizmente, os bons exemplos que vêm de cima parecem ter menos influência que os maus. O facto de o presidente-eleito Joe Biden ter sido vacinado em frente às câmaras de televisão pesará menos, para as pessoas que têm de ser convencidas, que os vídeos do YouTube onde personalidades obscuras falam da Nova Ordem Mundial e efeitos secundários secretos.

São tantas as mentiras a circular online que é difícil enumerá-las a todas. Corre a teoria que a vacina é falsa e as pessoas não estão mesmo a ser vacinadas. Ou que uma enfermeira morreu horas depois de ser vacinada. Que as vacinas não foram testadas e a população está a ser usada como cobaia. Ou que os frasquinhos contêm, na verdade, microchips de controlo dos humanos.

Eu percebo a atracção por estas teorias. Demasiadas vezes na História os governos e elites mentiram, manipularam, esconderam e enganaram as populações. Demasiadas vezes descobrimos exemplos macabros de desprezo pela integridade humana em troca de lucro e poder. Há motivos para desconfiar de corporações, magnatas e máquinas de comunicação. Há uma dose saudável de pensamento crítico que devemos desenvolver.

Mas o oposto da credulidade cega nas instituições não é apoiar os téoricos da conspiração que abundam em sites duvidosos. Negar a veracidade do que dizem médicos, cientistas e reguladores com argumentos tirados do YouTube não é desafiar o sistema nem exercer pensamento crítico. Isso é pior que substituir um culto por uma seita. É mergulhar num absurdo maleável.

Para questionar a ciência é preciso usar ciência, não tiradas de comediantes, memes e parágrafos da Wikipédia. Precisamos de uma comunidade científica forte, íntegra, transnacional, interessada no bem maior, e é isso que o desenvolvimento destas vacinas demonstra. Uma cooperação sem precedentes entre especialistas de todo o mundo, um investimento ímpar para resolver um dos maiores desafios do século.

O nível de conluio e encobrimento que seria necessário mobilizar para falsear a pandemia e a produção de vacinas é monumental. Perto de impossível. Portanto, até prova em contrário, há que confiar na ciência que nos trouxe até às portas da liberdade. No dia em que houver vacina para mim, serei a primeira na fila.