Das minorias, para as minorias e pelas minorias

É assim que funciona a democracia, é desta forma que são forjadas as novas ideologias e, como sempre, estas aventuras políticas têm a educação como recreio e as escolas como parques de diversões. A recente história da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, que a tornou conhecida pelas piores razões, é a prova do quão infelizes são as minorias que mandam na maioria dos alunos portugueses, assim como são infelizes as minorias que contestam a existência da disciplina.

Vejamos o primeiro ponto. A disciplina de Cidadania deve existir ou não? Sim, deve. As famílias, os pais e os alunos precisam da escola e do Estado para debaterem, para terem contacto com conteúdos e matérias tão estruturantes como as questões ambientais, participação política, igualdade de género, cuidados de saúde, voluntariado, direitos humanos - nas suas várias dimensões como os direitos das mulheres, liberdade religiosa, etc. -, e até aprender regras básicas do comportamento cívico na estrada. Temas consensuais, transversais, que complementam o papel das famílias na formação dos filhos. Porque não vivemos em caixinhas e nem todos têm a sorte de terem país tão geniais e cidadãos tão exemplares como nós. Uma disciplina quando existe deve ser obrigatória e pode ou não ter avaliação, como aconteceu durante anos com Educação Física.

Vamos ao segundo ponto. A minha e a vossa minoria preferida não discute isto, o debate não está centrado na existência da disciplina mas sim no seu conteúdo. De um lado está quem queira usar esta disciplina para doutrinar os nossos filhos em temas sobre os quais ninguém lhes delegou qualquer mandato. Do outro, está uma minora que desconfia que o Estado não devia sequer falar de ambiente quanto mais de igualdade de género; no fundo se o Papa é um progressista, o ponto verde é um delírio marxista. E com isto querem deitar fora o bebé com a água do banho.

Terceiro ponto. O Estado em vez de se manter no carril, de ser rigoroso, confiável, consensual, escolheu ser rasteirinho. Usou a disciplina para a doutrinação em determinadas matérias - matérias muitíssimo polémicas como ideologia de género, onde qualquer Estado de bom senso deveria querer manter-se a quilómetros de distância. Entregou a responsabilidade pelos guiões à Comissão de Igualdade de Género (CIG) e num ápice em vez de Cidadania já estamos todos a falar de sexo. (Não há tema mais apetecível às minorias que o sexo - sem sexo deixariam de existir minorias). O Estado passou a ser o gigante representante de um dos temas mais fraturantes e polémicos que atravessam a sociedade. E em plena escola. Cidadania deixou de ser uma disciplina consensual e passou a doutrinária, panfletária e conflituosa. Passou a estar nas mãos dos professores o discernimento sobre aquilo que deviam ou não ensinar aos nossos filhos sobre a identidade de género. E tudo por razão nenhuma e sem razão.

E chegamos ao quarto ponto. As minorias do outro lado sentiram a terra dos valores ocidentais judaico/cristãos tremer e o conceito de família abalado por uma disciplina que nem tem avaliação. Ora, aqui estava mais uma causa pela qual valia a pena lutar, quais cruzados pela Terra Santa. Todos lutaram, o Estado ganhou - como sempre - , dois alunos que não frequentaram a disciplina também e a minoria que é contra a disciplina perdeu. A disciplina continua a ser obrigatória, os conteúdos polémicos continuam a existir e a discussão continua irracional até deixar de existir. E a Comissão de Igualdade de Género, entidade responsável pelos guiões que tanto fel geraram, vai de fim de semana porque não é nada com ela uma vez que é apenas uma entidade tirada de um livro de Orwell.

Conclusão. Vivemos em plena ditadura de minorias e se hoje é a ideologia de género, amanhã será uma ideologia de outro género qualquer mais barulhento. Mas Democracia, minhas caras minorias, é em prol do bem comum e não do vosso.

Jurista