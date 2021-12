De que fogem os trabalhadores dos restaurantes?

Há muitos anos, na universidade, lembro-me de ouvir um professor contar que no Japão, onde se convive mal com a ideia de greve, se usavam posters nas paredes das fábricas para alertar os trabalhadores sobre o risco do absentismo: "Cuidado, não fiques em casa! O teu chefe pode perceber que não precisa de ti." Não sei quão anedótica é a história, mas lembrei-me dela ao ver o que está a acontecer no sector da restauração. Só que agora ao contrário: no momento em que os trabalhadores ficaram mesmo em casa... perceberam que não precisavam mais do chefe. De um momento para o outro, sem dúvidas nem remorsos, deixaram o sector quase abandonado. Mas porquê?, perguntam analistas de todo o mundo, desesperados por não terem antecipado este inesperado efeito do covid.

Antes de entrar na resposta, convém dizer que o problema está longe de ser português. Quem gosta de explicar estas coisas com chavões, do género "os nossos empresários pagam mal...", só tem de googlar o assunto, cinco segundos que seja. Espanha, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá... todos vivem o mesmo pesadelo. E todos têm regimes de compensação diferentes e, em alguns casos, realidades laborais opostas. Mas sofrem do mesmo.

A primeira explicação, comum a todos os países, é política: responsabiliza os apoios públicos, implementados em todos estes países, de criar um conforto financeiro aos trabalhadores que lhes permite dar-se ao luxo de recusar trabalhar. Ou seja, e como dizem os economistas, a rede social do Estado cria um incentivo negativo para o trabalhador. No entanto, se fosse mesmo assim, fica por explicar por que motivo os funcionários decidem ir para outras áreas assim que os ditos apoios terminam. Ou seja, em grande medida, a explicação é falsa.

Depois surge o argumento dos fluxos migratórios. Melhor dito, da redução agressiva de imigrantes no pós-covid. Ora, se é certo que o Reino Unido usa esse argumento com mais fervor por causa do Brexit, está longe de provado que haja mais problemas no país governado por Boris Johnson do que no resto da Europa (nota de rodapé: 90 mil europeus já deixaram o sector no Reino Unido). Ou até que o problema seja mais agressivo nos países que normalmente recebem mais imigrantes, como é o caso da França, novamente a lidar com um candidato de extrema-direita nacionalista, quando não racista - além de Marie Le Pen - que obviamente joga com esta narrativa.

E finalmente há o argumento sanitário. Tendo em conta que é um trabalho de contacto permanente com pessoas, a restauração seria uma profissão de maior risco, que perderia funcionários por questões de segurança. Ora, à excepção de algumas pessoas marcadas pela pandemia, é pouco crível que isso explique sequer uma pequena parte deste tsunami laboral.

Acabamos, portanto, na única razão que julgo válida: as condições de trabalho. Onde os salários pesam muito, como sempre, mas arrisco dizer que desta vez nem são decisivos. É mesmo o resto que faz a diferença. Que resto?

Trabalhar à noite e aos fins de semana. Trabalhar sem horários fixos e em turnos instáveis. Trabalhar 10 ou 12 dias seguidos, sob pressão militar. Trabalhar, quase sempre, em ambientes tensos, agressivos, às vezes de palavrões e insultos. Foi isto que as pessoas interromperam e quiseram abandonar. E com razão.

Durante décadas, se calhar séculos, a restauração foi uma das maiores portas de entrada do mercado de trabalho. Exigia pouco conhecimento, pouca técnica e permitia começar logo a ganhar dinheiro. Depois mantinha as pessoas pela inércia ("estou aqui bem, é melhor não arriscar"), e finalmente pelo vício - uma das componentes menos faladas e mais interessantes da indústria.

Trabalhar num restaurante, como dizia recentemente um dinossauro do sector, é como estar numa equipa de futebol, com jogos todos os dias. "Quando entramos não há família nem amigos, mas há objectivos, balizas. E dependemos uns dos outros para marcar golos. Vicia".

Milhões de trabalhadores pelo mundo fora viveram desta adrenalina. E de repente, quando se viram forçados a suspender o jogo e a experimentar outras coisas - tão simples quanto transportar comida, conduzir um Uber, trabalhar num call-centre ou nos CTT locais -, perceberam que havia muito mais para lá da cozinha.

O desafio dos empresários da restauração é só este: mostrar que há outros mundos. Para sobreviver aos próximos anos, terão de fazer um reset total às suas práticas e encontrar um caminho de viabilidade financeira no meio das novas (e caras) exigências profissionais. Não será fácil. Mas pode transformar-se na maior mudança positiva de sempre: melhores condições, melhores profissionais.

Presidente e diretor criativo do Time Out Market