De sonhador a empreendedor: uma jornada digital

Os períodos de volatilidade trazem oportunidades. Apesar da disrupção à escala global, em 2021 vimos um "boom" no registo de novas empresas[1], pois agora, mais do que nunca, os empreendedores estão a testar novas ideias - desde soluções de e-commerce para os consumidores online, até novas agências imobiliárias que querem apoiar quem compra e quem arrenda.

Contudo, não é fácil começar um negócio, especialmente para quem se aventura no empreendedorismo pela primeira vez. Para alcançarem sucesso, os aspirantes a empresários precisam de fazer as escolhas digitais certas - desde onde estar presente online, até assegurar que as contas estão em dia. Isto pode ser desafiante para uma pequena empresa com poucos recursos, mas torna-se mais fácil se forem utilizadas ferramentas de contabilidade e pagamento baseadas na Cloud para agilizar os processos morosos.

As capacidades digitais garantem uma maior probabilidade de sucesso. Que ferramentas estão, então, disponíveis para quem sonha criar a sua própria empresa - os chamados "wantrepreneurs"?

É hora de ser otimista

Não podemos negar: os últimos dois anos foram difíceis para as PME. No entanto, existe luz ao fundo do túnel: o Banco de Portugal estima um crescimento de 5.8% da economia nacional em 2022, uma previsão partilhada pela OCDE.

As empresas portuguesas também estão otimistas e pretendem contratar mais este ano. Segundo o ManPower Group[2], a projeção para a criação líquida de emprego é de 37%, a mais alta desde 2016.

Este pode parecer um momento assustador para começar um novo negócio, mas, como dita a mitologia, a fénix renasce sempre das cinzas.

Aproveitar o momento

Há cada vez mais proprietários de empresas a nível global. Em Portugal, 39,1% das pessoas[3] gostaria de ter o seu próprio negócio um dia; e entre dezembro de 2020 e novembro de 2021, surgiram 41.300 novas empresas no nosso país.

Estes números são corajosos - o verdadeiro desafio será manter um nível de crescimento consistente e garantir a autossustentabilidade das empresas. É importante reconhecer que os desafios de criar uma nova empresa são, hoje, diferentes do que teriam sido há dois anos. Por exemplo, o foco no digital é maior do que nunca: a pandemia levou as empresas a investir fortemente em marketing digital e redes sociais.

Assim, e para facilitar o crescimento e a agilidade, as novas empresas terão de investir em tecnologia desde o primeiro momento. Contudo, à medida que crescem, os alicerces dos negócios tornam-se cada vez mais desafiantes. Como controlar todas as faturas? Como conseguir acompanhar as mudanças nos escalões dos impostos? Como assegurar que as equipa, com cada vez mais colaboradores, serão pagas a tempo, todos os meses? Estas são algumas das questões que os proprietários de pequenas empresas mais se colocam.

Acertar nos básicos

O fluxo de caixa é essencial para as pequenas empresas. É, por isso, fundamental controlar as faturas e assegurar que são pagas atempadamente. Durante muito tempo, tal era feito manualmente, anotando os valores devidos, por e a quem, e até quando teriam de ser liquidados. Felizmente, já não é necessário que assim seja. Utilizando ferramentas de contabilidade e pagamento baseadas na Cloud, as empresas podem deixar de anotar as dívidas em papel e passar a proteger digitalmente o seu fluxo de caixa.

As empresas precisam desta abordagem digital e simplificada para controlar os seus custos fixos, como os salários e impostos. Tal é crítico não só do ponto de vista da conformidade regulamentar, mas também para manter a felicidade dos colaboradores e uma cultura forte. Poucas coisas deixam um colaborador mais descontente do que um salário em atraso. Com softwares de contabilidade e RH baseados na Cloud, a comunicação positiva com as equipas pode ser automatizada, para garantir que nada está esquecido, incorreto ou em atraso. A automatização dos processos repetitivos permite que os líderes recuperem tempo valioso para se focarem no desenvolvimento e cumprimento dos seus objetivos de negócio.

A grande vantagem de utilizar tecnologia na Cloud é que, à medida que as empresas crescem, o software que as suporta também. Se os colaboradores são mais, aumentam também as faturas e os enquadramentos fiscais alteram-se, mas a tecnologia que automatiza os processos adapta-se para garantir que a empresa consegue continuar a fazer tudo bem, independentemente da dimensão das suas ambições.

Realizar o sonho do empreendedorismo

Quando alguém sonha tornar-se empreendedor, não é pela ideia de pagar impostos, emitir faturas ou processar salários. É por quererem transformar algo pequeno e em bruto num negócio de sucesso. É por quererem gerir uma empresa que faça a diferença. Em última análise, é pela vontade de criarem algo de que se possam orgulhar.

Esse é o sonho. Quanto ao resto...? Deixe que a tecnologia trate disso.

[1] https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/04/09/pandemic-fuels-global-growth-of-entrepreneurship-and-startup-frenzy/?sh=7eaaf8017308

[2] https://www.manpowergroup.pt/pt/workforce/189/manpowergroup-employmentoutlook-survey-portugal-4t2021

[3] https://www.marktest.com/wap/a/n/id~26a2.aspx

Country Manager, Sage Portugal