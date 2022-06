Decidir no epicentro de uma crise

Na tomada de decisão, por vezes, o pior ainda está por vir. Basta recuar 11 anos, até 11 de março de 2011, que tinha tudo para ser mais um dia normal na central nuclear de Fukushima Daiichi. No entanto, nessa tarde, pelas 14h42, um terramoto de 9.0 na escala de Richter, com epicentro a 130 km a leste do Japão, atingiu esse país, provocando o encerramento automático de vários reatores. Menos de uma hora depois, duas gigantescas ondas de cerca de 15 metros atingiram a costa leste do Japão, ceifando milhares de vidas, e atingindo a central.

Ser o líder máximo de uma infraestrutura deste tipo - que não é propriamente uma central termoelétrica, hídrica ou uma instalação fabril - exige anos, mesmo décadas, de formação, experiência e um sentido apurado da segurança e dos perigos associados à radioatividade. Até porque, na mente de tais profissionais, está o impacto de duas detonações atómicas na história da nação. Portanto, quando a central nuclear de Daiichi foi atingida pelas ondas gigantescas, os primeiros pensamentos foram provavelmente confusos, juntamente com alguma sensação de desorientação, num contexto em tudo complexo ou até caótico.

Como deve um decisor proceder em tal contexto? Modelamos a realidade para decidir as nossas ações, independentemente do tipo de modelo utilizado - mental ou formal. Adicionalmente, decidir e agir não deve ser visto, necessariamente, como um processo sequencial, mas sim como um processo interativo, onde na prática se misturam, progressivamente, decisão e ação. Em contextos de crises extremas, os instrumentos formais e, muitas vezes, matemáticos perdem a prioridade e dão lugar a abordagens mais expeditas, como heurísticas, que ajudam a gerir o pico da crise até que toda a situação se estabilize nalguma via controlável. Isto é especialmente crítico em contextos complexos e caóticos, onde o reconhecimento de padrões está longe de ser cristalino e as relações de causa-e-efeito claras.

As crises extremas podem ter impactos pesados nas organizações, ameaçando mesmo a sua existência ou, pelo menos, causando danos consideráveis. A pandemia de COVID-19 é um exemplo que obrigou milhões de empresas e respetivos líderes a reagir e agir de formas anormais, com diferentes graus de sucesso. A forma como desenvolvemos os nossos dirigentes e gestores deve colocar o foco no desenvolvimento de pensamento crítico e capacidade de lidar com a complexidade, tornando-os mais conscientes de que situações de crise extrema podem cruzar-se com as organizações pelas quais são responsáveis.

Os decisores estarão a utilizar as suas "bússolas" da melhor forma possível para mostrar a rota segura para a saída duma hipotética crise, ou, pelo menos, para conseguir um caminho estabilizado, quando conseguem fazer a ponte para uma solução potencial. O centenário Método do Caso, característico de várias escolas de Alta Direção, é uma forma de desenvolver capacidades de decisão - fundamentais quando não existem "receitas" pré-cozinhadas para enfrentar uma crise extrema - e deveras úteis num mundo envolto em complexidade crescente. Ter consciência que o novo normal nos negócios é caracterizado por ser volátil, incerto, caótico ou ambíguo (VUCA, na sigla inglesa) não é suficiente; há que ter ferramentas e modelos que permita aos líderes organizacionais gerir tais envolventes.

Professor de Política de Empresa da AESE Business School