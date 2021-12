Deixem-me trabalhar

Há 20 anos, entre os 27 estados da União Europeia, Portugal estava no 11.º lugar da liberdade económica e no 14.º no rendimento. Hoje, estamos nas posições 20.ª da liberdade económica e 21.ª do rendimento. Quem veio ocupar estes lugares à nossa frente? Principalmente os países do leste da Europa.

O primeiro país a ultrapassar-nos foi a Eslovénia em 2005. Seguiram­‑se a Estónia e a Lituânia, ambos com uma liberdade económica superior à nossa.

A Lituânia foi mesmo o estado cujo rendimento dos habitantes mais cresceu no século XXI: 165%. No índice de liberdade económica, passou da posição 17.ª para a 5.ª. Ganhavam menos de metade do que nós e, em 20 anos, passaram-nos a grande velocidade: é como se nós fôssemos descansadinhos na auto-estrada a 10 à hora e os lituanos nos passassem a 280!

Sabem quem vão ser os próximos a passar-nos? Húngaros, eslovacos e letões. No final de 2022, vamos ser os quintos mais pobres da União Europeia.

Mas será que é só na Europa que quanto mais liberdade económica[1] temos, mais o nosso rendimento cresce?

O gráfico seguinte mostra essa relação entre a liberdade económica e a produção de riqueza. Tem mais de 2000 pontos e inclui quase todos os países do mundo durante o século XXI[2].

Singapura atingiu, em 2020, o primeiro lugar na liberdade económica. Em segundo lugar ficou a Nova Zelândia e em terceiro, a Austrália. Seguiram-lhes Suíça e Irlanda. Estes cinco países estão nos oito primeiros lugares do rendimento per capita a nível mundial. É evidente a relação entre liberdade económica e crescimento.

Portugal está no lugar 52.º, fazendo parte do grupo de países "moderadamente livres"[3]: temos que nos lembrar que somos um país assumidamente socialista, pelo menos nos últimos 25 anos. E isso tem­­‑nos afundado na classificação da liberdade económica, tal como nos tem colocado na trajectória do empobrecimento.

A liberdade económica, não é a única determinante da criação de riqueza de um país[4]. Mas, não me estorvem, "deixem-me trabalhar".

Mário Joel Queirós, Docente do Ensino Superior nas áreas de Economia e Finanças

[1] https://www.heritage.org/index/ranking

[2] Por isso é que temos uma nuvem de pontos e não a linha vermelha.

[3] O índice de liberdade económica é composto por quatro grupos com três indicadores cada. São analisadas várias variáveis, como o tamanho do Estado, a facilidade de realizar investimentos e estabelecer negócios e o aparelho regulador e judicial, por exemplo.

[4] Anos 2000, 2005 e 2010-2020. Rendimento per capita, a preços constantes, convertido pela paridade dos poderes de compra. Fontes: World Bank e Heritage.org.