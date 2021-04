Deixem-nos trabalhar

A pandemia e as restrições obrigatórias ainda nos mantêm com grilhões apertados, a bazuca continua a aquecer em Bruxelas, a burocracia vai despejando areia nas engrenagens dos apoios e João Leão distrai-se a contar os tostões refundidos na gaveta para controlar o défice. O governo quer-nos presos em casa - sair, é para trabalhar e pouco mais, que assim controla-se melhor a pandemia; não se resolve nada, até se piora tudo o resto, mas ao menos os números da covid ficam ali, baixinhos, a parecer bem. E o Presidente já anunciou que devemos continuar a laborar à distância, circulando o menos possível até ao final do ano.

Espera-se portanto o boom do consumo para fazer explodir a recuperação, mas é mesmo só uma esperança, uma crença num milagre difícil de acontecer enquanto se corta investimento público quando se devia estar a pôr dinheiro na economia, enquanto se mantém atividades fechadas ou limitadas e se restringe a circulação - mesmo com a vacinação finalmente a correr sobre rodas e a covid que ainda resiste longe de chegar aos hospitais.

Os sinais e os incentivos são todos ao contrário. Continuamos, quase em maio, sem saber o que será feito das moratórias públicas - haverá um modelo transitório?; poderá haver negociação com os bancos para estender prazos dos créditos? - quando chegar setembro. Sem certezas ou horizonte sobre o qual trabalhar, as empresas retraem investimento, as pessoas preferem deixar o pé-de-meia sossegado, não vá o diabo tecê-las, em vez de começar a gastar, a consumir e a dar um empurrão à economia, e às contas públicas por efeito dos impostos.

Do IVAucher, não ouvimos falar senão para dizer que ainda não é tempo de o trazer à ação. Talvez seja prematuro efetivá-lo, mas tinha de haver já uma data de lançamento que permitisse a empresas e famílias saber que com ele contariam no verão - que, lembram-se, vem já a seguir a maio... Se nesta altura ainda não há perspetivas, como poderá ser um incentivo para pôr o dinheiro a rolar nos próximos dois trimestres - acumulando créditos fiscais no verão e assegurando assim que se continua a gastar no final do ano?

A pandemia amaciada e o desconfinamento a conta-gotas podem dar a ilusão de que as coisas estão a funcionar melhor neste triângulo banhado pelo Atlântico. Mas a verdade é que continuamos como sempre: a cantar de galo e a anunciar elefantes salvíficos em grandes parangonas. Resultados é que nem vê-los. Estratégia e objetivos, desconhecem-se.

Se não há vontade ou coragem política para agir em vez de reagir, ao menos saiam do caminho e deixem-nos trabalhar, consumir e puxar pela economia. Ainda pode ser que descubram que conseguiram mais uns euros para engordar o bolo das finanças.