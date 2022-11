Deixem os socialistas trabalhar

O mundo político português e as dezenas pessoas que dão importância ao pequeno mundo político português estão chocados e indignados com os socialistas do governo socialista. Estamos a falar de dois casos. O primeiro é o da nomeação de um jovem recém-licenciado em Direito e militante da Juventude Socialista para adjunto do gabinete de uma ministra socialista de um governo com maioria absoluta do Partido Socialista. O segundo é mesmo um caso à moda antiga. Está lá tudo: um pavilhão, milhares de euros, uma empresa constituída para receber o dinheiro/construir o pavilhão - mas afinal ainda não deu para o construir -,um presidente da câmara socialista que adiantou o dinheiro para as obras, amigo do primeiro-ministro socialista, e a nomeação do presidente a secretário de Estado Ajunto do primeiro-ministro.

Conhecem-se todos do PS, claro. E claro que alguém malvado contou a história a quem não devia e deu barraca.

Pois eu acho injusta e exagerada esta indignação toda com estes irrelevantes episódios típicos de socialistas no poder. Não sei se o jovem socialista ainda é adjunto da ministra socialista, mas se não é devia ser. E porquê? Porque os portugueses têm esse direito: o facto de ele ser socialista, republicano e laico (como se apresenta) concede-lhe esse dever. E porquê? Porque foi em socialistas, republicanos e laicos que os portugueses votaram para os representarem. Ora, este jovem é só mais um.

O verdadeiro ultraje seria a nomeação de um jovem promissor "laranjinha" de 21 anos saído da intelectual Universidade de Verão da JSD. Isso sim, seria uma traição aos valores democráticos. Um jovem liberal fã do Carlos Guimarães Pinto no gabinete de Pedro Nunes Santos ou um fervoroso católico no gabinete do ministro da Saúde a fazer todos os esforços para reverter as leis da eutanásia e do aborto e a sair mais cedo para ir à missa das 7.00 é que seria absurdo. Agora, socialistas e laicos em governos socialistas, parece-me bem.

Quanto à idade, também acho de saudar. Um socialista com 21 anos ou um socialista de 61 pensam exatamente da mesma maneira e a prova está na evolução da economia e dos países socialistas: zero. A experiência na vida de um socialista só serve para ele se ir despegando dos ideais socialistas, por isso, quanto mais cedo os jovens socialistas começarem a trabalhar e a descontar, melhor para todos.

Quanto ao caso do secretário de Estado, acho mal que se tenha demitido. Os portugueses sabem, de uma vasta experiência, que a probabilidade de um governante socialista ser arguido ou alvo de acusação por parte do Ministério Público é grande. E isso nunca os impediu de votarem neles. O que é que a história do pavilhão de Caminha interessa para o governo de Portugal? O que diz este episódio da simpatia do senhor, do PS e do socialismo? Tem alguma interferência com o trânsito, os impostos, o ambiente ou a educação dos nossos filhos? Nada.

Estamos a falar de eleitores que votaram em Sócrates. Caminha é uma mesquinhez.

Meus amigos, deixem a democracia funcionar. É por notícias mesquinhas como estas que não sabemos se está tudo a correr bem com a família de Carlos César.

Jurista